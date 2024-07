Manuel Adorni replica a Teddy Karagozian: “No estamos de acuerdo”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, respondió a las críticas del asesor que integraba el Consejo Económico Presidencial, Teddy Karagozian, al plantear que desde el Gobierno “no están de acuerdo”, aunque evitó hablar de su desvinculación. Luego de que el empresario textil asegurara que no vislumbra la recuperación económica y afirmara que no va a suceder, Adorni planteó: “Lo tomamos como una opinión más y no estamos de acuerdo”.

Consultado en conferencia de prensa sobre el futuro de Karagozian, quien además cargó contra el número dos de la Vocería, Javier Lanari, por sus críticas al rubro de la indumentaria, Adorni remarcó: “Será una decisión que no ha tomado el presidente ni el jefe de asesores, Demian Reidel”. Adorni explicó que se enteró de las declaraciones de Karagozian por las redes sociales y reiteró: “Es la opinión de él, la respetamos, pero toda persona que diga que la recuperación no se va a ver nunca, no coincidimos”.

Karagozian no es el primero de los asesores en cuestionar la política económica del ministro de Economía, Luis Caputo, y del titular del Banco Central, Santiago Bausili. Fausto Spotorno, economista de la consultora de Orlando J. Ferreres, también calificó los anuncios económicos de “muy malos”, lo que le valió la salida del Consejo. Aunque no hay precisiones respecto al futuro de Karagozian, en los pasillos de la Casa Rosada vislumbran un escenario similar al de Spotorno. “No se sabe bien cómo llegó al Consejo de Asesores”, deslizaron fuentes internas, al tiempo que lo calificaron como “empresaurio” por amasar su fortuna “a costa de estar protegido por el Estado”.

En otro pasaje de la conferencia, el vocero aseguró que desde la administración libertaria esperan que “a medida que vayan pasando las semanas, el rebote se vaya profundizando”. Tras el informe de la Unión Industrial Argentina que indica que en mayo la producción industrial cayó un 14,3%, Adorni afirmó: “Sabíamos que íbamos a pasar momentos complejos, incluso lo anticipamos. Es razonable que en mayo en algunos sectores los números sean malos también”.

Adorni concluyó diciendo: “Estamos tratando de corregir todo lo más rápido posible, con mucho trabajo. En muchos puntos vemos rebote y esperamos que eso se siga profundizando. En definitiva, lo que hacemos todos los días es trabajar para eso, para que esa recuperación en lo general llegue lo más rápido posible”. (Agencia OPI Santa Cruz)