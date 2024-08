Melella criticó la suspensión de elecciones para la reforma constitucional

(OPI TdF) – El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella criticó la decisión del Superior Tribunal de Justicia fueguino que suspendió el martes las elecciones de convencionales constituyentes de noviembre que iban a tratar la reforma de la constitución provincial.

El mandatario fueguino sostuvo que “llama poderosamente la atención la celeridad de la justicia, para mi es una decisión netamente política”.

“Cierto grupo de nuestra provincia se resiste a perder privilegios, me parece que es parte del juego político. Es claramente algo político y no judicial”, aseguró Melella.

El gobernador dijo: “No quiero hablar mal de la justicia, pero realmente pareciera que la presentación estaba escrita y el fallo también. Llama muchísimo la atención que en 24 horas tengas esa respuesta, que haya tanta celeridad, y me alegro que haya celeridad en la justicia, yo creo que la misma mano escribió las dos cosas, eso es lo que me parece grave”.

“No podés frenar procesos democráticos, porque esto es frenar un proceso democrático. No es el problema del gasto, si ni siquiera saben lo que cuesta. Es la excusa para no reformar la Constitución, para no perder privilegios”, sostuvo.

Argumentó que “muchos se resisten a estos cambios, se creen dueños de la provincia, de la justicia, de la economía de la política y de la Constitución, y el único dueño de la Constitución es el pueblo de Tierra del Fuego”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)