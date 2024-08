Alberto Fernández admite violencia verbal “mutua” con Fabiola Yáñez pero niega agresiones físicas

El expresidente Alberto Fernández admitió que las discusiones con su ex pareja, Fabiola Yáñez, fueron frecuentes y que pudo haber habido violencia verbal, pero insistió en que esta fue “mutua” y negó categóricamente cualquier violencia física. Fernández realizó estas declaraciones en una entrevista con el diario español El País, donde reiteró su disposición para defender su versión ante los tribunales.

El exmandatario afirmó que la denuncia presentada por Yáñez, en la que lo acusa de violencia de género y acoso psicológico, es falsa y sugirió que podría haber sido incentivada por terceros con otros fines. “Durante cuatro años fui presidente de este país y promoví las políticas de género. Sé que en casos como este la carga de la prueba se invierte y el hombre es presumido culpable y tiene que probar su inocencia. Yo la voy a probar”, expresó Fernández.

Esta entrevista es la primera que ofrece Fernández desde que estalló el escándalo a raíz de la denuncia de Yáñez, quien es la madre de su segundo hijo. El exjefe de Estado negó que hubiera agresiones físicas y comentó que se le borraron los chats con su ex pareja, lo que le impide corroborar las conversaciones que mantuvieron. “Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer”, sostuvo, y mencionó su larga convivencia con su anterior pareja, Marcela Luchetti, y con Vilma Ibarra, ex secretaria Legal y Técnica de su presidencia, sin episodios de violencia.

Fernández también se refirió a las fotografías que muestran a Yáñez con un ojo morado y moretones en el brazo, las cuales forman parte del expediente judicial. Aunque aseguró haber visto las imágenes a través de los medios, declaró que aún no ha tenido acceso a la causa. “He visto las fotografías por los medios, pero no he tenido acceso a la causa aún. Nunca llegaron a mi conocimiento por ningún medio. Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la Justicia resuelva”, enfatizó.

En cuanto a la denuncia de Yáñez, Fernández insistió en que es falsa y expresó su convicción de que fue influenciada por alguien con otros propósitos. La nota con El País fue solicitada antes de que se conocieran las mencionadas fotos, que han intensificado el escrutinio sobre el caso. "Yo sigo diciendo lo mismo. Estoy siendo acusado de algo que no he hecho", reiteró.