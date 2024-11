Postergan declaración indagatoria de Alberto Fernández en la causa Seguros

El juez federal Julián Ercolini reprogramó para el miércoles 27 de noviembre la declaración indagatoria del ex presidente Alberto Fernández en la causa conocida como “Seguros”. La nueva fecha se estableció tras un pedido de postergación de la fiscalía por razones de agenda, según informaron fuentes judiciales. De este modo, la citación original prevista para el 20 de noviembre quedó sin efecto, y la ronda de indagatorias comenzará una semana después.

Fernández deberá presentarse a las 10 de la mañana en los tribunales federales de Retiro, siendo esta su primera comparecencia como imputado desde que dejó el cargo presidencial. La investigación, a cargo del fiscal federal Carlos Rívolo, busca esclarecer un supuesto esquema de recaudación y distribución de fondos públicos mediante contrataciones irregulares con la aseguradora “NACIÓN SEGUROS S.A.”, en el que se habrían direccionado seguros de entes estatales a través de intermediarios presuntamente favorecidos.

La causa detalla que la maniobra incluyó la participación de particulares y empresas para asegurar contratos entre reparticiones públicas y la aseguradora, y apunta a que los involucrados, presuntamente con la connivencia de Fernández, designaban de manera irregular a intermediarios como productores y organizadores, quienes habrían recibido altas comisiones sin desempeñar una función específica. Según la imputación, este esquema fue implementado entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, abarcando una serie de contratos estatales de seguros en los que se habrían incluido empresas coaseguradoras con una intención presuntamente favorable para los implicados.

Además del ex mandatario, están citados a declarar el broker de seguros Héctor Martínez Sosa y su esposa, María Cantero, quien fue secretaria privada de Fernández. Ambos comparecerán ante la justicia el 28 de noviembre. Según la acusación, Cantero ocupaba “un lugar de privilegio” como secretaria del ex presidente, posición que mantuvo durante su gestión sin haber atravesado un proceso de selección formal. En el expediente, Ercolini señala que Martínez Sosa tendría una relación cercana con Fernández y la secretaria, con intercambios de obsequios y supuestos préstamos de dinero, joyas y propiedades entre la pareja y el ex presidente.

La citación a indagatoria de Fernández en la causa Seguros se suma a otro proceso judicial que enfrenta, iniciado por una denuncia de violencia de género interpuesta por la ex primera dama, Fabiola Yañez. En este marco, la fiscalía también solicitó su declaración, y el juez Ercolini deberá decidir al respecto en las próximas semanas. (Agencia OPI Santa Cruz)