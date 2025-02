Vidal y Grasso siguen con las chicanas políticas berretas y usan a la gente, quienes deberían tener memoria cuando lleguen las elecciones

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – El gobierno provincial con Claudio Vidal a la cabeza, ha cortado los medicamentos, retacea aumentos salariales a los empleados públicos, posterga a los jubilados, esconde información pública en materia de desempleo en el sector petrolero, mantiene el manejo discrecional de fondos sin transparencia, incumple cada promesa de campaña, ha cooptado el poder en la Legislatura (como lo hacía el kirchnerismo), comprando manos, no ha resuelto el tema de la Educación, hundida en una profunda crisis que aflorará a partir de marzo y podríamos seguir anotando las innumerables falencias de la administración provincial, cuestión que no viene al caso, por cuanto es de público conocimiento.

El municipio de Río Gallegos es un coto de caza de Pablo Grasso, Diego Robles y un sinnúmero de funcionarios y operadores políticos desde las sombras como Pablo González y otros desde hace (al menos) cinco o seis años y es la plataforma política (fondos mediante) para el lanzamiento del hoy intendente a la gobernación, dentro de algún espacio sui géneris de esos que inventa el kirchnerismo para mimetizarse con nombres que disimulen su pelambre original, camuflados en un aspecto pan-peronista donde dejan entrever que son descendientes del General, pero hacen lo que se les canta la historia, incluyendo, usar su nombre en público y recordarlo como un viejo de mierda en privado.

Dos ineptos “parejitos”

- Publicidad -

El intendente capitalino resume una de las peores administraciones municipales de los últimos años, se hace visible un abandono evidente de la ciudad, un programa de “inversiones” que aportan poco o nada a la infraestructura básica que necesita Río Gallegos, detonada por las usurpaciones, la inseguridad, los barrios que se cuelgan de la luz y no tienen servicios, no se hacen cloacas ni asfalto, entregan terreno con ninguna planificación mediante para restituir el orden, con problemas en el suministro de agua (cada vez más demanda y menos caudal), Grasso no paga la Caja de Servicios Sociales y algunos empleados aseguran que tampoco hace los aportes a la CPS; derrocha plata en festivales carísimos, regala terrenos a (su esposa) amigos, funcionarios y favorecedores políticos, ha elevado las tasas y contribuciones a más del 300%, las patentes son las más caras de la provincia y las multas en comercios y supermercados han incrementado fuertemente su valor, razón por lo cual, hay quejas permanentes del sector e inaugura “oficinas de turismo” como la de Caleta Olivia, sin ningún sentido práctico más que servirse de los fondos municipales y así podríamos seguir relatando los desmanes en los cuales ha incurrido el intendente capitalino, contando con el total y pleno apoyo de un Concejo Deliberante, de lo peorcito de los últimos años en la ciudad.

Así presentados ambos (Grasso y Vidal), los habitantes de Río Gallegos y la provincia, asistimos a “peleas” y chicanas políticas de baja categoría que representan muy bien el perfil de ambos, la calidad de funcionarios que tenemos y evidentemente, la falta de candidatos políticos y la crisis profunda de capacidad que existe en el espectro político de Santa Cruz, lo cual agrava el cuadro de cara al futuro, cuando debamos poner nuestro voto en las urnas. Es de esperar que tanto el riogalleguense, como el habitante de Santa Cruz, tenga muy en cuenta lo que señalamos de estos dos lúmpenes políticos y los castigue debidamente con el mayor poder que tenemos los ciudadanos hartos: el voto.

Dos oportunistas

Ambos, mentirosos, malos administradores, populistas, oportunistas, autoritarios y bartoleros, utilizan a la gente para tirárselas por la cabeza, como si fueran piedras en una pelea callejera. Se la pasan disparando acusaciones casi infantiles, no se denuncian ante la justicia porque en el fondo son lo mismo y como el perro terminan mordiéndose la cola o como decía Néstor Kirchner, el padre de la criatura “no investigues mucho que vas a encontraste vos mismo”. Justifican sus propios yerros, cargándole al otro las culpas de su inhabilidad para gestionar y en muchos casos, de sus propios actos corruptos.

Estos intercambios mediáticos han sucedido en muchas oportunidades, pero el más significativo fue la última discusión pública entre Grasso y Vidal, alentada por las redes sociales la semana pasada ante restricción de agua en las redes domiciliarias, donde se cruzaban las culpas sobre si la provincia vende el agua a través de SPSE (dicho desde el municipio) y el descargo del gobierno provincial negando que el agua que transportan los camiones a los barrios, se cobre.

En medio de estas discusiones estúpidas, que trascienden alentada por las bandas de trolls y tuiteros pagos de ambos lados y los portales y radios de baja intensidad y cabotaje, que sostienen para la propaganda oficial, está la gente, el pueblo que sufre y padece las inequidades de un municipio sucio, desalineado y sin servicios básicos y a su vez de una provincia empobrecida por la corrupción, la falta de control, los negocios de amigos y una política errática de alguien que llegó donde está porque el votante no tenía elección, solo una opción.

Este es el lamentable cuadro político que ensombrece el futuro de Santa Cruz. Escuchar a Pablo Grasso y a Claudio Vidal hablar y decir las sandeces que dicen, tirándose con fuegos de artificio mientras el pueblo de Santa Cruz y los ciudadanos de la capital la pasan mal, no permite trazar un futuro más esperanzador y mejor al que los escasos 350 mil habitantes desparramados en este vasto territorio, podamos dirigir nuestras expectativas futuras.

Se hace necesario un cambio real y concreto para sustituir términos en este contexto político y social. Eso solo podrá venir de la mano de un giro copernicano en la forma de ver y plantear la exigencia electoral del ciudadano en las próximas oportunidades y detectar en ls campañas, si lo que se propone como un cambio es más de lo mismo, como sucedió siempre en Santa Cruz y especialmente en el 2023; o si realmente surge en cada votante el ánimo de selección que imponga el principio de la vara alta, primero en analizar antes de aceptar el reducido ofrecimiento de candidatos, generalmente proveniente de la mano de los mismos sectores que están hoy y luego, estar realmente decididos no solo a producir un cambio, sino a exigir y castigar a los innobles que llegan con el discurso cambiado, solo para lucrar y enriquecerse en la función pública, sabiendo que por cuatro años, pueden hacer lo que les venga en gana. (Agencia OPI Santa Cruz)