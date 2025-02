Petroleros de Santa Cruz convocaron a un paro general por salida de YPF

- Publicidad -

El Sindicato Petrolero, Gas y Energías Renovables de Santa Cruz (SIPGER) definió este miércoles un paro general por tiempo indeterminado ante la salida de YPF de los yacimientos que explota en la Cuenca del Golfo San Jorge y reclamaron la apertura de negociaciones paritarias.

Tras una asamblea de trabajadores petroleros en Las Heras, el secretario general del gremio, Rafael Güenchenen apuntó contra la empresa y criticó al ex presidente de la compañía Pablo González por dejar las condiciones para la salida de YPF.

La salida de YPF se anunció para fines de febrero y ya avanzó con retiros voluntarios de los trabajadores que se desempeñan en los yacimientos del norte provincial.

Acompañado por funcionarios provinciales como el Secretario de Trabajo, Javier Arabena y los intendentes de Caleta Olivia, Pablo Carrizo y de Pico Truncado, Pablo Anabalón, el dirigente petrolero sostuvo que el ex presidente de YPF, González “rápido se olvida que estuvo en un lugar donde pudo cambiar la triste realidad de los yacimientos, la perdida de producción que no para de caer desde 2016”.

Güenchenen afirmó que “González agarró 400 millones de dólares que le correspondían a YPF y se los llevó a su conductora política para que haga lo que quiera. Usaron el dinero de YPF para pagar unidades básicas y campañas política”.

Sin embargo, aseguró que “cada día los yacimientos pierden producción. No hay tiempo para discusiones mediáticas. No hay lugar en este reclamo para que esas cosas nos confundan y nos desvíen. No podemos cometer errores. Tenemos la responsabilidad de conducir este gremio y el gobernador la responsabilidad de dirigir la provincia”.

“No es casualidad que YPF dejó de invertir. No es casualidad que el actual presidente de YPF venga a terminar lo que arrancó en 2016 que es la desinversión y el abandono. Este presidente nos vino a decir que YPF se retiraba de los yacimientos y que se va a dedicar solo a Vaca Muerta. Que no le importa nuestra situación. Es un presidente que lejos está de las políticas con las que se fundó YPF y la industrialización de las provincias”, añadió.

El dirigente expresó que “no queremos esta YPF que baja equipos, deja desocupación y retiros voluntarios. Hay muchas empresas que quieren venir a Santa Cruz”.

Allí, el secretario general del SIPGER anunció que “convoco un paro general por tiempo indeterminado para que YPF resuelva, se apure y se vaya de Santa Cruz. No vamos a dejar que nos sigan pisoteando. Se piensan que porque no estamos en Vaca Muerta no vamos a reclamar. Nos querían ver arrodillados y estamos en pie de lucha”. (Agencia OPI Santa Cruz)