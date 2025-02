El plan motosierra de Milei: qué recortó y cuánto ahorró en su primer año

- Publicidad -

El plan motosierra aplicado por el gobierno de Javier Milei para equilibrar las cuentas públicas permitió ahorrar más de US$ 4.400 millones en 2024, según cálculos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

La cartera que conduce Federico Sturzenegger, apodado “El coloso” por Milei, proyectó un ahorro mensual de aproximadamente US$ 365 millones, producto del ajuste más profundo implementado en la Argentina. Este recorte incluyó el despido de más de 37 mil empleados públicos, la eliminación de numerosas dependencias y la fusión de otras. Milei ya anunció que el plan motosierra continuará durante este año.

Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, el personal del sector público se redujo en un 7,5%, equivalente a 37.595 puestos de trabajo. El informe publicado por La Nación destacó que la caída más significativa se produjo en la Administración Pública Nacional (APN), con una reducción del 10,8%, y en las empresas estatales, con un recorte del 13,6%.

Este ajuste corresponde al empleo público nacional, ya que la mayor parte del personal estatal se concentra en provincias y municipios. Según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en noviembre de 2024 había 3.420.000 empleados públicos, incluyendo administraciones provinciales y comunales. En ese período, el segmento total del empleo público se achicó un 1,45%, con 50.000 trabajadores menos.

Los técnicos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado indicaron que, durante el primer año de la gestión libertaria, se registró una caída generalizada en los distintos tipos de contratación estatal. En el personal de planta permanente y transitoria, el descenso fue del 4,8%.

En cambio, las modalidades de contratación más flexibles registraron las mayores bajas: los empleados bajo la Ley Marco (Ley 25.164) se redujeron un 18,3%, mientras que los contratados bajo el sistema LOYS (monotributistas, decreto 1109/17) cayeron un 54,9%.

El impacto de estas medidas se reflejó en el ahorro fiscal. El recorte en la APN generó un ahorro total a largo plazo de US$ 4.412 millones, lo que equivale a un promedio mensual de US$ 367 millones. Por tipo de contratación, el mayor ahorro provino de la reducción de contratos bajo la Ley Marco, con US$ 2.118 millones. El recorte en las plantas permanentes y transitorias generó US$ 1.533 millones, mientras que la baja de los contratos LOYS significó un ahorro de US$ 761 millones.

Sturzenegger, por su parte, continúa impulsando la reforma estatal. Su cartera trabaja en la eliminación o reestructuración de 60 organismos públicos, que serán suprimidos, achicados o fusionados, como parte de la profundización del plan motosierra. (Agencia OPI Santa Cruz)