La mentira de Españón, el gobierno y los medios que replican inexactitudes sobre la situación procesal del diputado y la supuesta “renuncia” a los fueros

(Por: Rubén Lasagno) – El último gran invento del gobierno provincial, fue pedirle a Fernando Españón que “renuncie a sus fueros”, pero conservando la banca de diputado provincial, e inclusive, la jefatura del bloque y la representación en el Consejo de la Magistratura. Un hecho, el de renunciar a los fueros de forma personal, individual y unilateral, que además de ser insólito, único e inédito, es ilegal, absurdo e inaplicable.

Esta interpretación “sui géneris”, rebuscada, que hace el oficialismo y el propio diputado, tanto de la ley, del Código Procesal Penal de Santa Cruz y de la Constitución provincial, para fundamentar el hecho ilegal que produjo Españón al cometer los delitos de abuso de poder y abuso sexual, no resiste el menor análisis de un estudiante del primer año de Derecho.

La noticia sin preguntas

Señalan los medios provinciales sin mucho análisis ni preguntas incómodas al entrevistado, “Fernando Españón renunció a sus fueros parlamentarios, respondiendo a un pedido de desafuero que ordenó el juez Jorge Yance, de la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial de Santa Cruz.

De este modo, el legislador se anticipó a la sesión prevista para este miércoles en la que debía tratarse un proyecto impulsado por el bloque kirchnerista en línea con el pedido del juez Yance para quitarle los fueros”.

Lo que intenta hacer Españón por orden del Gobernador es: a) impedir que los propios diputados del SER, deban mostrar públicamente su posición política ante la opinión pública a la hora de votar afirmativa o negativamente por su desafuero. b) adelantarse con una medida personal, a la decisión que debe tomar el cuerpo legislativo en su totalidad. c) mostrarse “colaborativo”, dispuesto a “estar a derecho”, mostrar “tranquilidad y aplomo” ante la coyuntura, apareciendo seguro ante la opinión pública. d) transformar este problema en un hecho político, inventado por la oposición.

Es por esto que Españón en medios de Río Gallegos, considerando que no hay mejor defensa que un buen ataque, dijo “Elijo demostrar con hechos concretos que no todos somos lo mismo. Este Gobierno fue elegido por el pueblo santacruceño que pidió un cambio y este gesto es una muestra más de ello” y agregó “tranquilo, no me refugio en los fueros. Espero que la justicia actúe como corresponde y esté a la altura de las circunstancias”.

Todo lo mismo, no. No existe otro caso como el suyo

A estas manifestaciones del diputado podemos analizarla en el contexto de una defensa política personal (ordenada por el Ejecutivo) que trata de ejercer por si mismo, porque le da vergüenza siquiera mencionar los delitos que se le imputan y por los cuales fue denunciado: abuso de autoridad y abuso sexual. El diputado evita mencionarlo, pero recalca “no todos somos lo mismo”, aunque convengamos que tampoco hay antecedentes de que un Intendente haya sido denunciado por abuso sexual mientras estaba en funciones, entre otros delitos como abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

Del otro lado, algún opositor podría verse reflejado en las palabras del Diputado Españón y devolverle su frase “no todos somos lo mismo” y enrostrarle que no hay otro funcionario de tan alta jerarquía en la provincia, sobre el cual penda semejante denuncia e imputación de delitos por parte de la justicia, excepto el ex vicegobernador Quiroga, causa que también quedó en la nebulosa y la Cámara no hizo absolutamente nada.

Mentiras, inexactitudes y relato

Cuando en la prensa se indica que el diputado “se anticipó a la sesión” y a continuación relata que “renunció a sus fueros”, incurren en una falacia.

Los fueros pueden quitarlo solo los integrantes de la Cámara de Diputados con el voto de los dos tercios. Por lo tanto, la supuesta acción de renunciar a los fueros en forma personal no aplica para tal caso, es estéril e ilegal.

“Los fueros son intrínsecos al legislador, a los que no puede renunciar porque no es un derecho del diputado sino una garantía que le da la Constitución como legislador en salvaguarda de la función, no es que personalmente el diputado pueda decidir abolirlos. En todo caso, esa renuncia tiene un valor simbólico como gesto de buena voluntad, pero no tiene efectos jurídicos”, dijo el Dr José Luis Janezak a quien consultamos al respecto.

“Los fueros son irrenunciables. Lo que puede hacer el diputado es pedir licencia como diputado y ahí someterse a juicio. Si sigue ejerciendo como legislador, los fueros lo sigue manteniendo, aunque él diga lo contrario. No es su decisión tenerlos o no, vienen con la función y desaparecen cuando se agota esa función”, señaló el Dr Walter Lasagno, sobre el mismo tema.

“No se puede renunciar a los fueros, que en realidad son inmunidades inherentes a la función. Debe ser desaforado por la Legislatura a pedido de un juez”, remarcó el Dr Daniel Alberto Sabsay, Constitucionalista, cuando lo consultamos respecto de este mecanismo de desafuero y si era posible que un diputado pudiera “renunciar a los fueros” mientras sigue en funciones como diputado. “Eso es impensable, los fueros son indivisibles del cargo y cuando la Cámara desafora a un diputado, éste debe suspender el ejercicio de su cargo. No hay posibilidades que un legislador esté en el Congreso o en una Legislatura sin fueros y los únicos que pueden determinar si le quitan o no los fueros, son sus pares, no él individualmente”, concluyó Sabsay.

La Constitución provincial

¿Qué establece la Constitución provincial respecto de la mecánica de desaforo de los diputados, en sus artículos 96 y 97?, en síntesis que es la Cámara con los dos tercios quien determina si quita o no los fueros al legislador imputado por la justicia (y dicta suspensión o destitución), tiempo en el que el mismo queda privado de sus funciones, lo cual se infiere del art 97 cuando expresa que la absolución o el sobreseimiento del legislador por parte de la justicia, determinará su reincorporación automática al Cuerpo.

Textualmente señala:

Artículo 96.- Ningún Diputado podrá ser arrestado desde el día de su elección hasta el de su cese, salvo el caso de flagrante delito no excarcelable, en cuyo caso el Juez de la causa deberá informar a la Cámara con remisión de las actuaciones dentro de los cinco días, debiendo ésta en igual término resolver si allana los fueros del procesado. Si resolviere lo contrario o no se expidiere en término, este recuperará su libertad.

Artículo 97.- Cuando se forme querella por escrito contra un miembro de la Cámara ante la justicia, aquella recibirá el sumario enviado por el Juez y examinándolo en juicio público, podrá, con dos tercios de votos de los presentes, allanar el fuero del acusado, quedando el mismo a disposición de la justicia para su juzgamiento. La absolución o sobreseimiento definitivo importará su reincorporación automática al Cuerpo sin requerir resolución alguna de éste.

Código Procesal Penal

Lo que dice la Constitución es reglamentado por el Código Procesal Penal donde dicta el procedimiento específico y allí señala que ante un eventual procesamiento, el diputado debe ser suspendido o destituido, lo cual va en contramano de la ley de desafuero nacional que permite que el proceso y la investigación siga mientras el diputado está en funciones y se someta a la justicia. En el caso nacional, cuando existe una sentencia o se deba allanar el domicilio o proceder a la detención, ahí sí se requiere que la Cámara lo desafore (inmunidad de arresto); pero éste no es el caso de Santa Cruz y particularmente el de Españón.

¿Qué intentan hacer en Santa Cruz?

Las fuentes consultadas determinaron que en la provincia, el gobierno quiere seguir de alguna manera el sistema implementado a nivel nacional con la ley de desafuero, haciéndole algunos “retoques interpretativos” a la ley y forzando ese aspecto, pretenden aplicar ese principio “sui géneris” del que hablamos más arriba, interpretando que al renunciar personal e individualmente a sus fueros el diputado Españón, haría que luego la Cámara, por mayoría simple que el oficialismo la tiene (en este caso no necesita los dos tercios), avale la renuncia de Españón a los fueros pero, manteniendo su cargo de diputado, la jefatura del bloque y el Consejo de la Magistratura; todo anti constitucional.

Si la Justicia aceptara eso tal cual se describe, iría en contra del propio Código Procesal Penal de la provincia que le impediría al Juez avanzar en las causas, porque si no es suspendido o destituido por la Cámara como lo establece claramente el CPP de Santa Cruz, el juez, tal lo concibe el mismo Código, debería proceder a archivar las causas contra Españón.

La ley es clara

El Código Procesal Penal en su Artículo N° 181 establece el mecanismo de solicitud a la Cámara del desafuero del diputado, a lo cual el Juez deberá acompañar la documentación con las pruebas colectadas.

El Artículo N° 182 señala claramente que una vez que el juez envía la documentación respaldatoria, el diputado podrá ser procesado sólo si es suspendido o destituido. Esto sobreviene exclusivamente con el retiro de los fueros, razón demás entendible, si consideramos, como dicen las normas, que los fueros son inherentes a la función por lo tanto subsisten o se agotan con la función del diputado.

Por esta razón es impracticable la versión que el gobierno y Españón tratan de instalar a través de los medios, de que él personalmente puede renunciar a sus fueros y seguir siendo diputado.

Y el último Artículo (N° 183) del CPP dice que si no se produjera la destitución o suspensión del funcionario imputado, el juez o el Tribunal estará impedido de proceder y deberá ordenar el archivo de las actuaciones. Es decir, que las causas dejarían de instruirse y los delitos quedarían impunes, solo porque los diputados decidieron no retirarle los fueros al acusado.

Conclusión

Ante estas variables que visualizamos en las leyes y la forma en que se conduce el gobierno, está claro que esta acción controvertida e ilegal del diputado Españón de “autodeclararse desaforado”, renunciando unilateralmente a una garantía constitucional (no a un derecho) que le otorga la Constitución, deviene en abstracto, toda vez que no tiene aplicabilidad porque no es de su competencia decidirlo, sino, de los demás diputados del Cuerpo que deberán resolver sobre si desafueran o no al diputado y tampoco puede pretender Españón que renunciando él a los fueros, sus pares vayan a votar para que siga en su banca siendo que la garantía de los fueros es indivisible de la función del legislador (no se pueden votar por separado).

La otra teoría, quizás la más “conspiranoide”, sería que la acción de la justicia fuera, precisamente, forzar a la Cámara a no otorgar el desafuero y por ende, de acuerdo al Artículo 183 del CPP, las causas contra el diputado oficialista, serían enviadas al archivo y en este caso las víctimas quedarían sin justicia y el gobierno no perdería su diputado en la legislatura provincial. (Agencia OPI Santa Cruz)