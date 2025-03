Macri criticó el acuerdo con el FMI firmado por decreto y asegura que refleja “debilidad institucional”

- Publicidad -

El ex presidente Mauricio Macri expresó hoy su preocupación por la forma en que el gobierno de Javier Milei firmó el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), asegurando que este acuerdo, firmado por decreto, refleja lo que considera una “debilidad institucional” del país. Según Macri, esta debilidad no contribuye a generar la confianza necesaria para avanzar en el desarrollo económico del país.

A pesar de sus críticas, el ex mandatario reconoció que el gobierno actual logró “evitar una catástrofe“, pero insistió en la necesidad de “hacer otro buen acuerdo con el FMI” que brinde “mayor institucionalidad“, sugiriendo que la forma en que se gestionan estos acuerdos debe ser más sólida y transparente.

Macri también se refirió a su relación personal con el presidente Javier Milei, destacando que la relación “humana-personal” entre ambos es “perfecta“, caracterizada por el afecto y el respeto mutuos. No obstante, aclaró que, a pesar de estos lazos, no han tenido comunicación directa en los últimos meses. “Él siempre me ha dejado decir lo que opino. Esperemos que continúe así“, manifestó Macri.

En cuanto al sector agropecuario, Macri subrayó su importancia como el “gran motor argentino“. Si bien reconoció que Vaca Muerta, un yacimiento clave para la producción de energía, representa una fuente de crecimiento importante para el país, destacó que actualmente el campo sigue siendo el sector central de la economía argentina. En este contexto, enfatizó que el gobierno ha realizado esfuerzos, pero subrayó que el campo “espera más“, haciendo especial hincapié en la necesidad de una reducción de las retenciones a las exportaciones, la cual finalizaría el 30 de julio. Según Macri, estas medidas deben ser implementadas lo antes posible, argumentando que “nunca debieron existir“.

Finalmente, el ex presidente criticó la política económica actual del gobierno, sugiriendo que “los países ayudan a la gente a exportar, no le ponen trabas para importar“. En su opinión, el Gobierno debe centrarse en “fabricar recursos” y “reducir gastos en otro lugar” para generar un entorno más favorable para la producción y el desarrollo económico. (Agencia OPI Santa Cruz)