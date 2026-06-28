Javier Milei asiste a la cumbre del Mercosur en Paraguay

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El mandatario enfrenta las críticas de la diplomacia brasileña por la eliminación de tasas a productos estadounidenses y su intento de ingresar al Tratado Transpacífico. La agenda regional incluye negociaciones formales con Japón y la ratificación del rechazo al ingreso del régimen venezolano.

Javier Milei, participará los días 29 y 30 de junio de 2026 de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur en Asunción, Paraguay. El mandatario enfrenta una fractura política bilateral que amenaza la agenda comercial del bloque.

El conflicto diplomático surge por la eliminación de aranceles para 1600 productos estadounidenses ejecutada por Argentina en febrero de 2026. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, rechaza esta medida y el pedido de ingreso al Tratado Transpacífico.

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El conflicto arancelario con Brasil

La diplomacia de Brasil sostiene que cualquier alianza estratégica bilateral con Estados Unidos rompe la política arancelaria común. El encuentro oficial congrega a 7 mandatarios y diversas delegaciones internacionales en la capital paraguaya.

Los ejes formales de la cumbre abordan el pacto comercial con la Unión Europea y el inicio de negociaciones con Japón. Los especialistas en comercio internacional analizan este último anuncio como una maniobra brasileña para bloquear la iniciativa de Argentina y Uruguay.

El ingreso al pacto transpacífico

La Cancillería Argentina formalizó el pedido de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Esta gestión ubica al país sudamericano en un mismo espacio comercial con el Reino Unido.

El gobierno argentino busca diversificar sus exportaciones fuera de la estructura tradicional del bloque regional. La administración brasileña exige compatibilizar cualquier nueva integración económica con las normativas internas del esquema sudamericano.

El veto a Venezuela y la agenda paralela

La delegación de Argentina mantiene su derecho a veto sobre la reincorporación de Venezuela al bloque.

Los gobiernos de Brasil y Colombia manifestaron predisposición para rediscutir el reingreso del país caribeño. La comitiva argentina sostiene su rechazo inalterable frente a las consultas impulsadas por la diplomacia de esos países.

Javier Milei recibirá en Buenos Aires a Flavio Bolsonaro, senador de Brasil, el 29 de junio de 2026. El legislador representa la principal oposición al actual gobierno brasileño de cara a las elecciones presidenciales de octubre de 2026.

El gobierno dispuso la reducción a cero de los derechos de importación para bienes estadounidenses a principios del año en curso. La medida buscó acelerar el ingreso de insumos tecnológicos y maquinaria agrícola al mercado local.

Esta decisión unilateral desató reclamos inmediatos en el Mercosur, al perforar el arancel externo común que rige los intercambios de la unión aduanera. La administración brasileña elevó quejas formales exigiendo compensaciones intra-zona para evitar asimetrías de mercado.

La tensión bilateral registra como antecedente adicional el giro en la política exterior argentina respecto al régimen venezolano. La administración actual abandonó la neutralidad de gestiones anteriores y exige el cumplimiento estricto de los marcos jurídicos internacionales. (Agencia OPI Santa Cruz)