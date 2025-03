El Gobierno provincial (SPSE) y el municipio de Caleta Olivia responsables directos de la contaminación de efluentes a la costa (Informe II)

- Publicidad -

Dando continuidad a nuestro primer informe sobre la deposición de residuos petroleros por parte de camiones, en proximidad del puerto Caleta Paula en Caleta Olivia, hemos profundizado la investigación para entender y cuantificar el daño ambiental que se está produciendo en la ciudad norteña de la provincia y fundamentalmente determinar los responsables directos de lo que está ocurriendo allí.

Para resumir brevemente la problemática, digamos que los principales responsables de este desastre (como el de tantos otros) son: el gobierno provincial a través de la empresa Servicios Públicos, de quien depende la abandonada “Planta de tratamiento cloacales de Caleta Olivia” (que no funciona pero cuyos fondos desaparecieron), empresa del estado provincial que no controla ni resguarda el sector, la Secretaría de Ambiente que no interviene de oficio para exigir el cumplimiento de las leyes correspondientes como autoridad de aplicación y la municipalidad de Caleta Olivia, cuyo intendente Pablo Carrizo (SER), es absolutamente consciente de todo, e inclusive, durante la campaña política en el año 2023 hizo grandes promesas de resolver el problema de la planta de decantación de fluidos cloacales, de la cual nunca se ocupó.

Cero cuidado ambiental

La ciudad de Caleta Olivia está lejos de promover un ámbito saludable, libre de contaminación o al menos con mecanismos de regulación de los residuos cloacales.

La planta de Tratamiento de residuos cloacales, ubicada al norte del puerto de Caleta Paula, no funciona desde hace años. Los piletones están llenos de basura, pasto y tierra y hay un caño emisario que va al mar y descarga los desechos de la ciudad, sin ningún tratamiento previo.

Lo que nos han revelado desde adentro de SPSE, es que “camiones chupas” que trabajan contratados en la actividad petrolera y no quedan en las empresas, sus dueños, en la ciudad de Caleta Olivia los usan para hacen desagote de pozos ciegos y descargan todos los residuos en ese lugar, donde van a tirar la carga de los tanques a los cuales lavan y limpian dejando allí la mezcla de agua, petróleo, aceites y desechos orgánicos, nos explicaron al respecto señalando “De los yacimientos nadie sale con el petróleo, eso viene en los tanques de los camiones como producto residual del hidrocarburo y los choferes lavan allí la cisterna y dejan todo tirado”.

Abandono, desidia y desinversión

Los testimonios recogidos, relacionados con el proyecto de la planta de tratamiento, indican que el lugar debería estar cerrado con un alambrado perimetral y accesos con portones con vigilancia a cargo de la empresa Servicios Públicos, pero todo lo que allí existió alguna vez, se encuentra abandonado desde hace años y se enmarca en la situación en la cual están todas las localidades donde, tras los fondos girados desde Nación para erradicación de los basurales a cielo abierto y plantas de tratamientos de efluentes, desaparecieron y las obras no se hicieron o como en este caso, quedaron inconclusas o nunca se mantuvieron.

El Gobierno provincial (SPSE) y el municipio de Caleta Olivia responsables directos de la contaminación de efluentes en Caleta (Informe II)

“No hay quien controle nada, desde la provincia ni siquiera pueden poner en marcha administrativamente el kilombo que tiene Jaime Álvarez; (el intendente) Carrizo jamás se ocupó del tema y en SPSE nadie controla y si hay alguno que pretende inspeccionar y abrir la boca, pierde el laburo”, nos indicaron desde la empresa de energía de la provincia.

La planta de tratamiento, básicamente y explicado de manera simple, lo que hace es airear los residuos, para que las bacterias se destruyan combinados con el oxígeno. Desde hace mucho tiempo las piletas de la planta en Caleta Olivia no funcionan. Las paredes de hormigón están agrietadas, rotas y el interior donde se depositan los efluentes, está seco. “Se robaron hasta los alambrados”, señaló la fuente, quien cuestionó la ubicación de caño emisario que va desde la planta al mar “Desde la costanera uno ve el caño que desagota en la playa, de hecho hay fotos del intendente Pablo Carrizo en campaña mirando el caño que drena residuos cloacales, cuando ese caño debería ser un ducto subterráneo que decante mar adentro, pero claro, es una gran inversión que debe hacer SPSE y nunca se les cruzó por la cabeza”.

Las fuentes consultadas indicaron que algunos residuos directamente decantan en el puerto y la bomba elevadora al no funcionar, hizo que se haya formado una laguna de aguas cloacales inmensa a cuyo alrededor es imposible estar por el olor nauseabundo que emana. “Está todo abandonado, ni siquiera luz hay, de noche es una “boca de lobo”, cualquiera puede hacer cualquier cosa desde tirar desperdicios hasta deshacerse de una persona y nadie se va a enterar”, afirmaron a esta Agencia.

Quienes conocen la falta de apego a las leyes, las normas ambientales y las exigencia que existen alrededor de estos temas, reconocen que todo está en la Ley de Residuos Peligrosos, donde figura detalladamente el protocolo de cómo se debe tratar los residuos en un item que habla, especialmente, sobre “Descargas en cuerpos de recepción”, en este caso, el mar y en ese plexo todo está plenamente determinado y normado; sin embargo, cuando se construyó la planta, ni siquiera se hizo el Estudio de Impacto Ambiental y hoy se pagan las consecuencias de tanta negligencia.

Otro aspecto interesante a destacar es que esta planta, más allá de servir para las campañas electorales, ni siquiera ha generado interés por parte de las fundaciones ambientalistas y sectores que se dedican a denunciar las condiciones paupérrimas en las que se desenvuelven los pueblos, rodeados de basurales y sectores altamente contaminados y contaminantes, como es el caso de la abandonada Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales de Caleta Olivia.

Dicho pero no hecho

El Intendente Pablo Carrizo a principio del mes de octubre de 2023, escribió en su Instagram una nota a la cual acompañaba con fotos mostrándose proactivo y preocupado en la costanera de Caleta:

“Estamos trabajando para activar nuestra planta depuradora de residuos cloacales en Caleta Olivia. Sin embargo, debemos abordar un problema urgente: actualmente, el desagüe de la planta no cuenta con ningún tipo de tratamiento antes de verterse directamente en el mar. Esta situación está generando una contaminación directa y es necesario actuar. Vamos a implementar medidas para solucionar este problema y asegurar un tratamiento adecuado antes de su vertido, y con esos desechos poder usarlos para reforestar”.

Un año y cinco meses después, todo sigue igual o peor. (Agencia OPI Santa Cruz)