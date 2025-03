¿Qué pasó con el acuerdo entre provincia y la Municipalidad de Caleta Olivia y los ATP recibidos, a fin de pagar deudas con ambas Cajas?

- Publicidad -

El 31 de mayo de 2021, el Intendente de Caleta Olivia Fernando Cotillo y el Ministro de Economía de la provincia, Ignacio Perinciolli, firmaron un “Convenio de Regulación de Deuda” ad referendum del Concejo Deliberante (Dec 576/MCO/2022), que la provincia hizo extensivo a otros municipios y sociedades de Fomento, para que todos ellos pudieran regularizar las deudas mantenidas con la Caja de Previsión Social y Caja de Servicios Sociales.

En aquella oportunidad y de acuerdo a la documentación oficial a la que tuvimos acceso, el entonces Ministro de Economía se comprometió a transferir a Caleta Olivia la suma de $ 396.952.149,00 en calidad de Aporte del Tesoro Provincial (ATP) para aplicar a la cancelación de la deuda que en ese momento mantenía Caleta Olivia con la Caja de Servicios Sociales y la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz.

En la parte resolutiva del instrumento legal se deja específicamente aclarado que “El municipio de Caleta Olivia destinará exclusivamente el aporte del Tesoro Provincial asignado por el Ministerio, a la cancelación total y/o parcial de la deuda existente que el mismo mantiene con la Caja de Servicios Sociales y la Caja de Previsión Social en concepto de aportes y contribuciones, con preeminencia a aquellas deudas imputables al periodo Diciembre de 2.015 en adelante”, señala puntualmente.

Asimismo, como dato complementario y obligatorio, el acuerdo/convenio entre la provincia y el intendente Fernando Cotillo destaca que la municipalidad debería remitir a la CPS la información referente a las liquidaciones de haberes mensuales.

Todo este mecanismo legal entre la provincia y el municipio de Caleta Olivia, quedó refrendado en la publicación del Boletín Oficial emitido por la municipalidad de Caleta Olivia del mes de septiembre del año 2022. Cabe recordar que la municipalidad de esa ciudad borró todos los archivos históricos donde figuraban publicados los Boletines Oficiales y el actual intendente Pablo Gordillo nunca tuvo la voluntad de republicar el material que es de información pública y obligatoria de la comuna, el actual intendente incumple.

Todos buenos, pero el poncho no aparece

En base a esta información oficial a la que pudimos acceder, es menester, entonces, preguntarse ¿Dónde fueron a parar los fondos enviados “tan gentilmente” por la Gobernadora Alicia Kirchner a manos del intendente Cotillo?. No existe información ni de parte de la municipalidad, ni del gobierno, ni de las Cajas, sobre si se procedió al pago respectivo para el cual estaban destinado los fondos o si esos fondos llegaron al municipio pero jamás a su destino final.

El Gobernador Claudio Vidal, tan afecto a atacar políticamente al intendente de Río Gallegos por las deudas que éste tiene con ambas Cajas (lo cual es cierto), no aclara la otra parte de la historia, por ejemplo, señalando puntualmente, primero: si está vigente este Convenio de Regulación de Deuda inventado por su predecesora, con municipios y sociedades de fomento y segundo: de ser así, si se ha cumplido o no; en caso de que los intendentes hayan recibido los fondos provinciales y no lo hayan destinado a los fines previstos en el Decreto provincial correspondiente, Claudio Vidal debería haberlos denunciado por delitos cometidos en la función pública, incluyendo al intendente de Río Gallegos.

Por este motivo y en base a las peleas mediáticas que dan algunos intendentes, como Pablo Grasso, Pablo Carrizo y el gobernador Claudio Vidal, resulta claro que nadie dice la verdad o al menos, están ocultando gran parte de la realidad, con fines solamente políticos sin importarle la transparencia de los actos de gobierno.

En nuestra nota del día 4 de mayo del año 2022, el entonces Concejal del ARI Ríos Gallegos Pedro Muñoz (hoy diputado provincial) dejó claramente expresado que los responsables del desfinanciamiento de las Cajas, fueron los intendentes y los gobernadores. El edil, señalaba, precisamente, que este convenio “universalizado” por la ex goberndora, demostraba que todos ellos eran los responsables del desfinanciamiento de la Caja de Previsión y la de Servicios Sociales.

Una realidad que nadie aclara

De acuerdo a información que aún no hemos confirmado, el municipio de Río Gallegos habría recibido de manos de Alicia Kirchner, alrededor de 700 millones de pesos en ATP. Sin embargo, el intendente Pablo Grasso nada ha dicho respecto de los fondos recibidos y si ha cumplido o no con el destino final de amortizar las deudas de las Cajas.

Fernando Cotillo Ex Intendente de Caleta Olivia y Pablo Grasso de Río Gallegos – Foto: Facebook

Otra posibilidad es que la gobernadora Alicia kirchner, haya encontrado la forma de favorecer con fondos públicos a los intendentes propios (entre ellos Cotillo y Grasso), pero que no haya exigido el cumplimiento ni haya controlado, tal como es costumbre en Santa Cruz.

El Gobernador Claudio Vidal debería aclarar todo esto, sin embargo, desde el propio gobierno provincial nada se informa ni se menciona respecto de estos fondos que se habrían girado a los municipios para pagar una deuda que es del propio Estado.

Comparativamente, lo que hizo Alicia Kirchner, es lo mismo que deberle al banco X y pedirle un crédito al mismo banco, para pagarle lo que le debemos. Insólito y sospechoso, lo que hace necesario investigar y profundizar dónde fue esa plata, si el destino final fue el promocionado y si esos fondos calificados como ATP, no fueron desviados o robados en medio de esos poco claros manejos en los que están involucrados el gobierno central y los municipios de la provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)