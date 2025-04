Crisis cambiaria: El BCRA enfrenta una caída de US$ 3.085 millones en sus reservas

- Publicidad -

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró marzo con una alarmante pérdida de US$ 1.156 millones en sus intervenciones cambiarias, marcando el peor saldo mensual bajo la administración de Javier Milei. En las últimas 11 ruedas de operaciones, la entidad vendió un total de US$ 1.780 millones, lo que representa un promedio diario de US$ 161,8 millones. Solo en la jornada del lunes, el BCRA tuvo que desembolsar US$ 143 millones, lo que significó un 29% del total operado ese día, que fue de US$ 493 millones.

El deterioro de las reservas fue aún más pronunciado en términos brutos, registrando una caída de US$ 3.085 millones a lo largo del mes. Las reservas pasaron de US$ 28.117 millones a US$ 25.032 millones, lo que refleja una situación de creciente fragilidad en las arcas del país. A esta pérdida se le sumaron US$ 723 millones por retrocesos anteriores, pagos realizados a organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que recibió US$ 67 millones, y el Club de París, con un desembolso de US$ 61 millones. También se produjeron ajustes de fin de mes en la Posición Cambiaria de los bancos.

El empeoramiento de las reservas se vio impulsado por la reacción del mercado a especulaciones sobre un posible cambio en la política cambiaria que facilitaría un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta incertidumbre provocó una salida masiva de inversiones en pesos, un aumento en las compras anticipadas por parte de los importadores y una mayor retención de liquidaciones por parte de los exportadores, lo que agravó aún más la situación.

Como consecuencia de este panorama, la tenencia neta del BCRA pasó de un saldo negativo de US$ 4.300 millones a US$ 6.900 millones, lo que indica una mayor presión sobre las reservas. Los analistas económicos consideran que esta tendencia podría revertirse si se despejan las dudas sobre la política cambiaria y cuando comience a llegar la liquidación de la cosecha gruesa, un factor clave para mejorar la oferta de divisas en el mercado. (Agencia OPI Santa Cruz)