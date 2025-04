La CGT se suma a la marcha por los jubilados y ratifica el paro general del jueves

- Publicidad -

La Confederación General del Trabajo (CGT) se sumará nuevamente mañana a la marcha de los jubilados en las puertas del Congreso, en la antesala del paro general programado para este jueves. Este paro será realizado por la central obrera, que también contará con el apoyo de la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y diversos movimientos sociales. La marcha comenzará a las 12 del mediodía y luego los participantes se plegarán a la huelga que se llevará a cabo el jueves.

En una conferencia de prensa, los dirigentes de la CGT ratificaron su apoyo tanto a la marcha como a la huelga, expresando su descontento con las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. “Lo advertimos y la realidad lo confirmó: el ajuste cayó sobre trabajadores y jubilados, mientras el sector financiero multiplicó obscenamente sus ganancias“, se quejaron. Además, criticaron al Ejecutivo por sus políticas de ajuste, argumentando que el “ansiado equilibrio fiscal” se alcanzó a costa del desmantelamiento del Estado y el abandono de la obra pública, lo que, según la CGT, generó un creciente “desequilibrio social“.

Los referentes sindicales también hicieron hincapié en la necesidad de “paritarias libres” y la homologación de todos los Convenios Colectivos de Trabajo, además de exigir un aumento de emergencia para todas las jubilaciones y pensiones. También pidieron la actualización del bono y el fin de lo que consideraron “la represión salvaje de la protesta social“.

Sin embargo, el paro general del jueves podría verse afectado por la circulación de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que representa a los trabajadores del transporte, no podrá sumarse a las medidas de fuerza debido a una conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo. Esto garantizará el servicio de colectivos, algo que no cayó bien entre los sindicalistas de la CGT, quienes consideraron que la conciliación no debería aplicarse a la huelga convocada por la central.

Héctor Daer, cosecretario general de la CGT, destacó que la medida de fuerza fue respaldada por los 50 gremios que conforman el Consejo Directivo de la central. “Le decimos al Gobierno que no puede haber precios libres con paritarias pisadas. No puede haber acuerdos que no se homologuen“, remarcó. Además, ante la duda sobre la circulación de colectivos durante el paro, Daer recordó que en ocasiones anteriores, a pesar de la circulación de transporte, el paro fue igualmente contundente. (Agencia OPI Santa Cruz)