No hubo acuerdo para quitarle los fueros al diputado Españón. El gobierno y sus diputados pagarán el costo político de sostener un abusador entre sus filas

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Cuando no hay voluntad de transparentar la política suceden las cosas que pasan en la Cámara de Diputados de la provincia, la cual, por razones obvias, siempre evito precederla con el término “honorable”.

Te puede interesar: ¿Qué sucedió realmente ayer en la Cámara con el pedido de desafuero de Fernando Españón?

En la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se debía tratar el pedido de la justicia (Oficio 535/25) para desaforar al diputado Fernando Españón, acusado de diversos delitos muy graves en ejercicio de sus funciones como Intendente de 28 de Noviembre, los integrantes no lograron acuerdo para quitarle los privilegios y que la justicia pueda continuar investigado a este hombre del SER (el partido de gobierno), a quien, sin duda, los diputados oficialistas protegen por orden directa del Gobernador Claudio Vidal.

- Publicidad -

Las causas abiertas contra el diputado oficialista en la justicia se instruyen en los expedientes N° 7397/22, caratulado “Españón Fernando Omar s/ Desobediencia e Impedimento o Estorbo al Ejercicio de las Funciones Públicas, en Concurso Ideal entre sí“, el Expte N° 8357/24, “Españón Fernando s/ Abuso de Autoridad“, y el N° 8516/24, “Españón Omar Fernando s/ Abuso Sexual Simple (3 hechos) bajo la modalidad de Abuso Sexual Coactivo o Intimidatorio de una Relación de Dependencia”.

Los diputados que integran la Comisión de Asuntos Constitucionales son Adriana Nieto FPV, Eloy Echazu FPV, Lorena Ponce FPV, Pedro Luxen SER, Javier Jara SER, Patricia Urrutia SER y Pedro Muñoz CC-ARI.

Desde Asuntos Constitucionales se debe obtener un despacho con los dos tercios de los integrantes de dicha Comisión, con lo cual, el mismo debe estar refrendado por la tres cuarta parte (necesario para que el mismo prospere en la sesión y no caiga), cuestión que no ocurrió por decisión de los grupos mayoritarios (SER y FPV) y particularmente, por las trabas puestas por el oficialismo quien se negó a emitir un despacho para obtener el desafuero del diputado abusador (entre otras cosas).

El Diputado Provincial de SER Santa Cruz Fernando Españón –

Una de las excusas que esgrimieron los legisladores muy poco dispuestos a permitir que actúe la justicia contra el compañero de banca, es que recién el martes ingresaron los expedientes en papel de dos de las causas y de manera digital la causa sobre abuso sexual (3 casos). En virtud de ello pasaron a un cuarto intermedio pero no se sabe si para la próxima semana o la otra, dilatando de manera “conveniente” el tratamiento del desafuero e impidiendo la actuación de la justicia, tal como lo explicamos en informes anteriores y de acuerdo a la ley que así establece los requisitos necesarios para el enjuiciamiento.

Lo aparente y lo real

Recordemos que el diputado Fernando Españon hizo una simulación de renuncia a sus fueros, con la intención de seguir siendo diputado; esto es absolutamente inconstitucional y ha generado una discusión dentro de la legislatura, donde queda claramente establecido en la ley, que la Cámara de Diputados es la única que puede retirarle los fueros al legislador y no es procedente el renunciamiento personal al privilegio.

La intención de encubrir a Españón llegó al límite del ridículo, cuando la Presidencia del Cuerpo ingresó una Resolución aceptando la renuncia a los fueros del diputado y declarando en abstracto un pedido formal de la justicia. Tal fue el bochorno, que ni siquiera estuvo en el Orden del día de aquella sesión.

Si bien aún no ha concluido el proceso, es una obviedad decir que el gobierno provincial y el SER como partido, están recibiendo el impacto negativo-político directo por las consecuencias de mantener a un abusador sexual, involucrado en tres casos (además de abuso de autoridad y administración fraudulenta), mientras se desempeñaba en la función pública, sentado en una banca y se evidencia la intencionalidad del oficialismo de “congelar” los expedientes judiciales, con lo cual la Justicia no podría seguir actuando.

Tampoco para desapercibido el costo político que tendrá para sus aliados políticos, especialmente UCR, Pro y Encuentro Ciudadano, a pesar de que éste último partido no tiene diputados en el bloque y salió a “despegarse”, pero solo en el relato, en los papeles no se manifiesta la posición pública que amagó plantear con un comunicado, diciendo, en otros términos, que no avala la cobertura política a un abusador.

Hay un pequeño plazo, aún, que les da la posibilidad a los diputados del SER y al propio gobierno provincial para que le allanen el camino a la justicia. Pero si en las próximas semanas no hay un despacho de comisión, el desafuero no va a poder ser tratado en la sesión y si ello no ocurre el pedido de juez quedará en suspenso y allí sí se verá explícitamente expresado el ánimo de encubrir al abusador, por parte de la actual coalición de gobierno.



Si ello ocurre, las implicancias político-electorales serán muy lesivas para el SER y cada integrante del frente en general y del gobierno en particular, quienes como todos sabemos, justifican con estas acciones su oposición a la Ficha Limpia. (Agencia OPI Santa Cruz)