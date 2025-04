Alberto Fernández negó haber golpeado a Fabiola Yañez y dijo que la foto es falsa

- Publicidad -

El ex presidente Alberto Fernández negó de forma categórica haber ejercido violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez y afirmó que la fotografía presentada por ella con un ojo hinchado es falsa. En declaraciones radiales, aseguró que la lesión fue producto de un tratamiento estético y no de una agresión de su parte, al tiempo que denunció un supuesto ocultamiento mediático de sus propias presentaciones judiciales en la causa.

“La foto es falsa. Ese golpe nunca existió”, sostuvo el ex mandatario durante una entrevista en el programa Sin corbata de Radio Splendid. Según relató, Yañez se sometió a un procedimiento de belleza en el rostro un día antes de que se tomara la imagen, y la inflamación fue provocada por una inyección de plasma rico en plaquetas aplicada por una esteticista. “El 19 de junio se aplicó la inyección, y al día siguiente me dijo que tal vez le di un codazo mientras dormíamos. Después usó esa teoría porque le daba vergüenza decir que se había hecho un tratamiento”, explicó Fernández.

En ese marco, calificó a su ex pareja como “una ingrata” y afirmó que personas cercanas a ella habrían declarado que “se sacaba fotos que dijo que después iba a usar”. También aseguró que Yañez padece “problemas de salud muy serios”, los cuales, según indicó, estarían documentados en su historia clínica. “Eso explica muchas cosas”, agregó, aunque dijo que no busca exponerla públicamente porque es la madre de su hijo.

Fernández, que enfrenta un procesamiento judicial por violencia de género con lesiones leves y graves agravadas, manifestó que las denuncias en su contra “sirvieron al Gobierno actual para ensuciarlo políticamente” y desacreditar sus políticas de género. “Me hicieron una docena de imputaciones y solo quedaron en pie cuatro, todas tiradas de los pelos”, sostuvo. También señaló que la difusión mediática se ha centrado únicamente en la versión de Yañez y que sus presentaciones por falso testimonio no han sido replicadas.

El ex jefe de Estado se refirió además a los mensajes de WhatsApp presentados como prueba en el expediente y aseguró que “el 99% habla de cosas triviales, de ropa y zapatos”. Negó que haya contenido incriminatorio en esos chats y volvió a apuntar contra su ex pareja, a quien denunció por impedirle el contacto con su hijo Francisco. “Me cortó todo vínculo con él. La última vez que hablamos fue el 11 de abril, para su cumpleaños”, declaró.

Fernández también insinuó que las acusaciones de Yañez podrían haber sido impulsadas por una oferta mediática. Según indicó, la ex primera dama le habría comentado que la periodista Sandra Borghi, de Canal 13, le ofreció “tres millones de dólares para una serie televisiva”, condicionada a que hiciera la denuncia por maltrato.

En el tramo final de la entrevista, el ex presidente defendió su gestión durante la pandemia de COVID-19 y sostuvo que en Argentina “no hubo cuarentena, sino distanciamiento social” de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y justificó las medidas adoptadas en aquel momento como necesarias para cuidar la salud pública. (Agencia OPI Santa Cruz)