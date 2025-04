La impotencia de los mediocres. Javier Milei, la soberbia del poder, síndrome de Hubris o un idiota consentido

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Milei subido a un carro de triunfo prestado, no retacea soberbia desde el defectuoso mundo del poder que odia la crítica, la opinión y (fundamentalmente) al periodismo con opinión libre.

A los que tenemos muchos años en esta profesión y hemos visto pasar ante nuestros ojos varios presidente, gobernadores e intendentes, solo por nombrar nuestros congéneres electos para que nos rijan y representen en el marco de la Constitución, el respeto y la honestidad intelectual, no nos asombra escuchar a otro presidente argentino, en este caso a Javier Milei, subido a la ola de un mar revuelto, en el cual trata de emerger como salvador y en ese trayecto usa la lengua, la soberbia que otorga ese poder conferido por nosotros en las urnas y la impunidad de la que se apropian inexorablemente en todos los casos, para escupirnos en la cara aquello que odiamos: la impotencia de los mediocres.

Cuando un político en tan alta función no es capaz de responder con altura y ceñido a la regla nemotécnica NOPUVOLAPA “no nos puede volver a pasar“, no solo el periodismo, sino la sociedad en general, está en peligro. Y no porque las palabras del presidente hieran egos o no puedan ser dichas para responder críticas o agravios, al contrario, está en todo su derecho como ciudadano y autoridad a quien temporariamente le han dado el cargo para que administre y explique sus actos; tiene todo el derecho a opinar sobre los demás, pero sin olvidar desde dónde habla y quién es.

Esto lo obliga, como presidente, a mantener una cuestión básica: el respeto hacia el otro. Y Milei, a quien el coro de aduladores pagos, incluyendo muchos “ensobrados” de su parte, le han hecho creer que su rupturismo es celestial, renovador, casto y puro, parece que le impide ver lo que realmente es.

Los ataques a periodistas como Alfredo Leuco, Fernández Díaz y Carlos Pagni tratandolos de imbéciles, mandriles, pelotudos, basuras, ratas, ensobrados, etc no mancillan el trabajo de la prensa, se le vuelve en contra como un bumerang al presidente que olvida que todo esto no nos puede volver a pasar, como sucedió durante 20 años con el kirchnerismo.

Milei debería anotarse la regla nemotécnica en la mano, como los chicos en el secundario, para recordar que no debe pisar sobre las tristes y deleznables huellas que dejaron sus predecesores, a menos que quiera terminar como ellos, expulsado del poder por el voto popular.

Es posible que Milei sea víctima del Sindrome de Hubris, un trastorno de la personalidad que se magnifica cuando el hombre está en el poder y se manifiesta en el comportamiento histriónico y narcisista del sujeto, tal como le pasó a Cristina Fernández, Néstor kirchner, Alberto Fernández y más atrás a Carlos Menem y Eduardo Duhalde, solo por nombrar los más contemporáneos.

Javier Milei no tolera que le digan que no; se enloquece cuando alguien que sabe menos de economía que él opina, o piensa distinto de sus políticas públicas, opina en sentido contrario al suyo o lo critica sin asumir que éste presidente es el mejor, el único, el salvador, el redentor y quien llegó para ser lo que él mismo propala: el mejor presidente del mundo.

La megalomanía de Milei, exacerbada por algunos aciertos económicos, no le permite aceptar que ha construído una economía sobre la salud, la vida y el esfuerzo de los que menos tienen, postergando a los jubilados, a los trabajadores, a la industria, al comercio, al campo… para él todos son “daños colaterales”. Pues bien, si sigue en esta sintonía, él, su hermana y todo su gobierno, tendrán la respuesta en las urnas.Los que no son imbéciles, mandriles y pelotudos, son periodistas como Luis Majul, quien vaya a saber por qué, cuando hay algo que aclarar, obtiene una entrevista exclusiva con Milei o todas las semanas recibe a Adorni (otro soberbio y engreído), más allá de convertir su programa en La Nación más, junto con el pelado Trebuck, en el nuevo 6,7,8 o darle carta libre al ejército de trolls y operadores en redes sociales, que se esconden como cobardes detrás de una computadora y pseudónimos pedorros y fantasiosos o en la última apuesta de este trato diferencial del presidente con “los periodistas serios”, le otorgó 4 horas y cuarenta minutos en radio Neura a su amigo Alejandro Fantino, quien no dudó en hincharle la vena y el ego comparándolo con Leo Messi y hasta permitió que el presidente cantara un tema de su autoría, dedicado al periodismo que no es serio como Fantino, titulado “Mandril, decime que se siente”, una pieza de colección, de un mandatario que cree ser distinto y actúa igual o peor que su antecesores, al amparo de un sector de la prensa chupamedia y rentada, que promueve la moral con la bragueta abierta (como Milei). (Agencia OPI Santa Cruz)