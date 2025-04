Volkswagen aumenta precios tras el fin del cepo: subas de hasta 3,85%

- Publicidad -

La automotriz Volkswagen Argentina ajustó los precios de toda su gama de vehículos con un incremento promedio del 3,85 por ciento, en respuesta a la reciente liberación parcial del mercado de cambios y el consecuente movimiento en la cotización del dólar comercial.

La nueva lista de precios ya fue enviada a los concesionarios oficiales y refleja actualizaciones en todos los modelos que la marca de origen alemán comercializa en el país. El ajuste se da a pocas horas de que se oficializara la flexibilización del cepo, medida que impulsó una suba de alrededor del 8 por ciento en el tipo de cambio para operaciones comerciales.

Con esta suba, Volkswagen acumula un aumento total del 8,5 por ciento en lo que va de 2025.

Entre los modelos con menor variación se encuentra la Nueva Amarok Black Style V6 AT 4×4, que subió 3,59 por ciento. En el otro extremo, los vehículos con mayor ajuste fueron las Taos Highline 250 TSI AT y Taos Highline Bi-Tono 250 TSI AT, ambos con una suba del 3,85 por ciento.

A pesar del aumento, la compañía decidió mantener las bonificaciones vigentes para algunos modelos seleccionados. En el caso de las versiones más altas de la Taos, las bonificaciones alcanzan los 3.921.023 y 3.862.345 pesos, respectivamente. También conservan descuentos los modelos Nivus 170 TSI MT y Nivus Comfortline 200 TSI AT, ambos con bonificaciones de 236.073 pesos. (Agencia OPI Santa Cruz)