El Interventor Pablo Gordillo habló en Caleta como si hubiera llegado ayer a la empresa YCRT

(Por: Rubén Lasagno) – Pablo Gordillo, interventor de YCRT desde septiembre de 2024, habló por radio Vanguardia en Caleta Olivia y llamativamente dijo cosas como si se tratara de un funcionario recién asumido que se encuentra con novedades de las cuales no tenía conocimiento.

Ante la información que se viralizó sobre los dichos de Gordillo, nos tomamos el trabajo y el tiempo de analizar no sólo el contexto en el cual habló, sino lo que dijo y en el momento en que lo hace.

Dijo, por ejemplo, que junto a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas están “terminando el inventario, dato que la empresa nunca tuvo” y que es clave para la futura capitalización y la conformación de acciones dentro del proceso de reconversión hacia una sociedad anónima unipersonal.

“Estamos teniendo inconvenientes con la usina de 240 MW, porque nunca estuvo operativa y figura como obra en curso. Evaluar cada bien lleva tiempo, pero es necesario”, explicó.

La megausina de YCRT en Río Turbio – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Además, adelantó que están por finalizar el balance inicial que presentará la futura sociedad anónima, “condición necesaria” para avanzar con la siguiente etapa: la negociación de los Convenios Colectivos de Trabajo, otro de los puntos sensibles del proceso.

“YCRT nunca fue tratada como una empresa real. Funcionó más como una hacienda productiva del Estado que como una sociedad con patrimonio, ingresos, egresos y obligaciones contables”.

Según el interventor, la figura jurídica poco clara permitió que la empresa quedara a la deriva: “No se le exigió nunca un balance ni una gestión empresarial. Eso es lo que estamos cambiando”.

Algunas imprecisiones ¿O desconocimiento?

El Interventor Pablo Gordillo parece desconocer que en el año 2012 hubo un inventario patrimonial realizado con intervención de la UBA, en función dell vaciamiento en el que había incurrido Sergio Taselli donde se tuvo que evaluar el impacto en la empresa y establecer lo que habían dejado allí y las condiciones.

Un detalle no menor que el Interventor omite, es que YCRT nunca tuvo figura legal y ha sido un ente dependiente del Ministerio de Planificación en su momento y luego del Ministerio de Energía y en todos los casos, por esa condición de no tener una figura legal específica, no está obligada a presentar balances. Estos son realizados por aquellos organismos supra ante los cuales el yacimiento debe rendir los fondos de las partidas correspondientes.

No se entiende bien si es en calidad de excusa por el tiempo que llevan en el gobierno y no han movido un dedo para activar la usina o si están tratando de ganar tiempo y excusarse por la pérdida de este casi año y medio donde incumplieron las promesas de la puesta en funcionamiento de, al menos, una de las dos turbinas de la Central térmica 240 Mw, cómo se enmarcan los dichos de Gordillo cuando señala “Estamos teniendo inconvenientes con la usina de 240 MW, porque nunca estuvo operativa y figura como obra en curso. Evaluar cada bien lleva tiempo, pero es necesario”.

Si mal no recuerdo y los archivos de campaña no mienten y las declaraciones de los primeros meses del gobierno son reales, siempre hicieron eje en la importancia de poner en marcha la mina y el plan se complementaba con la puesta en marcha de la Usina 240 Mw que, siempre en base a los dichos primero de Thierry Decoud y luego de Pablo Gordillo, llegaría a aportar energía al interconectado y de esa manera el complejo tendría (junto a la venta del carbón) un ingreso que ayudaría a lograr el objetivo de la autosustentabilidad. Aún estamos esperando que arranque el plan.

Pero en base a los dichos del interventor, parece que a más de un año de cambio de autoridades, se dieron cuenta que “están teniendo problemas con la usina 240” y Gordillo descubrió que “nunca estuvo operativa” (¿?), algo que es bastante fácil de observar a simple vista aunque en los papeles figura como “obra en curso”.

Hasta la semana pasada, en que el interventor habló por este medio de Caleta Olivia nosotros sabíamos y lo escribimos varias veces en nuestros informes que el yacimiento no produce, el carbón que se vendió es un stock de hace un año y medio y que la usina 240 “14 Mineros”, solo funcionó menos de 30 días, durante el paso de Daniel Peralta por allí y desde entonces, la turbina 1 (la única en servicio precario y discontinuo) no volvió a ser encendida y ratificamos en varios informes previos, que nunca lo hará si no se hacen inversiones millonarias de alrededor de 1,5 millones de dólares que el gobierno nacional, nunca aportará (también lo hemos dicho).

Por todo esto, el Interventor Gordillo no se entiende bien desde qué posición habla; como Interventor conoce esta situación desde el primer día, si no las conoce, además de ser grave, debería obligarlo a hacer un paso al costado, pero como no creemos que nada de esto vaya a ocurrir, estamos convencidos de que Gordillo, los sindicatos y Vidal, solo se han dedicado a montar un relato que no tiene correlato con la realidad, porque no han hecho absolutamente nada con YCRT y la Usina 240 y en poco tiempo más se les vencen los plazos definitivos antes de que el presidente Milei ordene tomar medidas drásticas que, estos mismos actores, no podrán explicar en cuanto a qué cosas hicieron o no hicieron en base al plan que le habían trazado y estaban obligados a cumplir. (Agencia OPI Santa Cruz)