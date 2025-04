García Cuerva: “El mejor homenaje a Francisco es estar unidos”

- Publicidad -

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, expresó este martes que el mejor homenaje que puede rendirse al papa Francisco es mantener la unidad del pueblo argentino, recordando el constante llamado del Sumo Pontífice a la fraternidad universal. “Siempre insistió con la fraternidad universal. Hay que apostar por la unidad y respetarnos”, sostuvo el prelado desde la Catedral Metropolitana.

En sus declaraciones, García Cuerva también hizo alusión a un episodio ocurrido el lunes durante la misa en la Basílica de San José de Flores, donde un grupo minoritario insultó a la vicepresidenta Victoria Villarruel. “Allá ellos con eso. Yo prefiero quedarme con un pueblo que lo amó y lo seguirá amando a Francisco”, expresó el Arzobispo, en un llamado a enfocarse en el legado de unidad que dejó el Papa.

En homenaje al pontífice argentino, la Catedral Metropolitana de Buenos Aires permanecerá abierta al público durante toda la semana. Según detalló García Cuerva, este martes por la mañana la misa fue presidida por uno de los obispos auxiliares y, por la tarde, a las 16, se llevará a cabo una celebración interreligiosa con representantes de diversos credos. Esta ceremonia busca reflejar el espíritu ecuménico y dialogante que siempre promovió Francisco.

Asimismo, el Arzobispo anunció que el próximo sábado por la mañana se celebrará una misa oficial en Buenos Aires en simultáneo con la ceremonia exequial que tendrá lugar en Roma. Si bien no se realizará exactamente al mismo tiempo, debido a la diferencia horaria de cinco horas, buscarán acompañar el momento desde la Catedral, que fue el corazón del ministerio pastoral de Jorge Bergoglio en la capital argentina.

García Cuerva también explicó su decisión de no viajar al Vaticano para asistir al funeral. “Él me decía que no teníamos que viajar, que teníamos que ahorrar. Pensé qué haría él en mi lugar, y él se quedaría a rezar con la gente en esta Catedral que fue tan importante para él”, reflexionó, reafirmando su intención de permanecer cerca del pueblo porteño en este momento de duelo. (Agencia OPI Santa Cruz)