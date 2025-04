Organizan nuevo encuentro por falsas denuncias en Puerto Deseado

- Publicidad -

La Asociación Civil “Unidos por la infancia” Santa Cruz convocó para el próximo sábado 26 de abril a un nuevo encuentro sobre falsas denuncias que se realizará en Puerto Deseado.

El encuentro se realizará a las 18 horas en San Martin y Belgrano con el objeto de “articular estrategias para frenar esta pandemia” y desde la organización señalaron que “las falsas denuncias no son solo un delito: son síntoma de un Estado que incumple su contrato social”.

“Exigir una Justicia ágil y transparente, libre de ideologías, es el primer paso. El segundo, como sociedad, es recordar que la verdad no se construye con sospechas, sino con pruebas” indicaron.

A su vez, recordaron los organizadores que la intención es evitar que “más inocentes paguen por errores que no cometieron”.

Recordaron los resultados del conversatorio realizado en Río Gallegos y añadieron que “está en nosotros como comunidad no permitir que se sigan arruinando y perdiendo más vidas por falsas denuncias, como ha pasado con Ariel Ledesma, Facundo Díaz, Lucio Dupuy o el reciente caso del auxiliar docente que fue expuesto sin ninguna prueba fehaciente al escrache de las redes sociales y los medios de comunicación generando un perjuicio irreversible, esto no puede seguir naturalizándose y que todo fluya como si la destrucción de una vida no valga nada”. (Agencia OPI Santa Cruz)