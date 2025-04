Fuerte controversia entre Leguizamón y legisladores de la oposición

- Publicidad -

El bloque de Unión por la Patria denunció este jueves al gobernador Fabián Leguizamón por “haber ejercido violencia” contra la diputada de 28 de Noviembre, Lorena Ponce, durante la sesión legislativa.

Así lo comunicó la legisladora Agostina Mora quien sostuvo que el vicegobernador “ejerció violencia sobre una diputada por pensar distinto”.

El incidente que denunció la oposición se generó durante una reunión de las autoridades de Bloques Parlamentarios en el despacho del vicegobernador y presidente de la legislatura.

“Tenemos una compañera conmocionada por la situación atravesada. Me parece que, si venimos a pensar en el legado del Papa, debemos ser consecuentes. Seamos tolerantes, busquemos la construcción en sociedades que se respeten y no seamos indiferentes ante el ejercicio de la violencia. La violencia no es la salida”, dijo la legisladora kirchnerista.

Leguizamón no presidió este jueves la sesión sino el vicepresidente primero, Javier Jara, legislador de Las Heras.

El propio implicado desmintió los hechos y acusó a la oposición de “instalar mentiras”.

Hubo una acalorada discusión al inicio de la sesión legislativa porque los legisladores de Unión por la Patria criticaron los descuentos en sus salarios que alcanzaron 1,2 millones de pesos.

Leguizamón aseguró que “solo se actuó como ocurre con cualquier trabajador que cobra un sueldo por trabajar” y añadió que recibió una “serie de exabruptos verbales por parte de la diputada Ponce”.

En tanto, el bloque de Unión por la Patria expresó que Leguizamón atacó a Ponce quien “fue víctima de una agresión directa por parte del Vicegobernador, en un acto que configura violencia institucional, de género, laboral y política. Este episodio constituye un atentando no solo contra la integridad y moral de una representante del pueblo, sino también contra las bases democráticas que deben regir nuestras instituciones”.

En un comunicado del bloque opositor indicaron que la legisladora tuvo que ser “asistida por personal médico y luego hizo la denuncia judicial en la Oficina de Violencia de Género”.

“Exigimos el inmediato esclarecimiento de los hechos, la aplicación de sanciones pertinentes y la intervención de los organismos competentes. No se puede permitir que el ejercicio del poder se convierta en un espacio donde se naturalicen los abusos, la violencia y la impunidad“, siguieron.

Allí se solidarizaron con la diputada Ponce y argumentaron que “reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres, la no violencia en los espacios institucionales y el respeto irrestricto a la labor parlamentaria. No hay democracia posible sin respeto. No hay política posible sin equidad. No hay futuro posible sin justicia”. (Agencia OPI Santa Cruz)