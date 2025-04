Guillermo Francos: “No hubo falta en la ceremonia fúnebre del papa Francisco”

- Publicidad -

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desmintió las versiones que indicaban que la comitiva presidencial encabezada por Javier Milei había llegado tarde a la ceremonia fúnebre del papa Francisco. En declaraciones al programa “Sin corbata” de Radio Splendid, el funcionario calificó esas versiones como “noticias malintencionadas” impulsadas por periodistas que, según su visión, “tienen una posición muy cuestionadora del Gobierno y toman cualquier tema para criticarlo“.

Francos aclaró que la presencia de la delegación argentina en la misa de cuerpo presente fue acorde al protocolo previsto y que no existía una invitación formal del Vaticano para participar en otro tipo de acto previo. “Lo que estaba previsto era ir a esa ceremonia, que era una misa de cuerpo presente de Francisco y fuimos a eso”, señaló, al tiempo que descartó cualquier irregularidad en la agenda oficial.

Las críticas surgieron luego de que trascendiera que algunos jefes de Estado de otros países pudieron estar frente al ataúd antes de su cierre, algo que no ocurrió con Milei. Sin embargo, Francos aseguró que esa circunstancia no implicó ninguna falta por parte de la comitiva argentina. “Fue circunstancial que tres presidentes llegaran cuando se cerraba el ataúd, pero no fue una invitación oficial del Vaticano”, expresó.

El funcionario destacó que todo el cronograma estaba estrictamente pautado, por lo que no era posible adelantar la llegada. “Estaba todo muy cronometrado, así que no había posibilidad de que llegáramos antes, teníamos hora de llegada a la plaza del Vaticano. No hubo ninguna posibilidad de que fuéramos antes”, afirmó.

Francos también señaló que sectores de la prensa magnificaron el tema sin fundamentos sólidos. “Los cuestionamientos que hacen sectores de la prensa, no sé si por falta de noticias o por qué, son cosas ridículas”, sostuvo. Además, recordó que el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, desmintió que Milei hubiera incurrido en alguna falta, confirmando que la invitación oficial fue para la ceremonia del sábado por la mañana.

El jefe de Gabinete concluyó que la polémica carece de relevancia y que se trata de interpretaciones tendenciosas: “Hay que restarle importancia, son cosas menores y malintencionadas”. (Agencia OPI Santa Cruz)