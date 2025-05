Denunciaron penalmente al Vicegobernador Fabián Leguizamón por irregularidades administrativas detectadas por el Tribunal de Cuentas

- Publicidad -

El Vicegobernador de la provincia y Presidente de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, fue denunciado por la presunta comisión de delitos de Fraude a la Administración Pública, Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de Funcionario Público, Malversación de Caudales Públicos y Adulteración de Documento Público.

Te puede interesar: Leguizamón descontó el día a diputados del FPV, discutió con la diputada K Lorena Ponce y ésta lo denunció por violencia de género

La denunciante de Leguizamón ante la Justicia, fue la Vocal por la Minoría (FPV) del Tribunal de Cuentas de la provincia, Karina Saúl (esposa de Pablo González) y la presentación judicial la efectuó el 29 de abril 2025 en el Juzgado N° 2 de Río Gallegos, luego de realizar dos auditorías en la Legislatura provincial, oportunidad en la que se auditaron los fondos y en base al informe final redactado con las irregularidades emergente de la inspección, la abogada concurrió al juzgado para que se investigue la comisión de todos los delitos mencionados.

- Publicidad -

La denuncia indica que el presidente del Cuerpo no respondió la totalidad de los pedidos de información que cursó el Tribunal de Cuentas, las que contestó Leguizamón resultaron insuficientes e incompletas a pesar de haber transcurrido 4 meses desde la auditoría en diciembre del 2024 que constó de dos etapas, siendo la anterior la llevada a cabo entre el 1° de enero al 30 de abril 2024.

Los puntos marcados como “irregulares”

OPI tuvo acceso a la denuncia presentada por Saúl en la cual se destacan las siguientes irregularidades detectadas, de acuerdo al informe final del TC:

Fondo Rotatorio (establecido por Disposición No 07/CGP/2023)

El Instrumento Legal carece de dichos lineamientos entre otros, la previa opinión favorable del órgano coordinador, la Tesorería de la Provincia y Contaduría General de la Provincia (informe conjunto), la intervención de competencia de la Dirección General de Asuntos Jurídicos (o dependencia correspondiente); respecto de los topes y montos según lo establecido presupuestariamente no se ajustan, a priori, a los vigentes toda vez que carecen de la revisión mencionada precedentemente”, establece el informe que forma parte de la denuncia judicial.

Aclara el informe que el responsable (Leguizamón) no pudo justificar las observaciones como la falta de control en las compras y contrataciones, facturas con fechas anteriores, vales de combustibles sin detalles ni agentes que utilizan lo consumen, facturas de alojamiento por 375 mil pesos son especificación de las personas que hicieron uso del gasto y sin que obre el expediente con la solicitud de gasto; gastos de pasajes a personal del CPE sin especificar destino y motivo; pago de viáticos por comisiones de servicios sin adecuarse a la legislación vigente; diferencias en los saldos bancarios, ayuda económica a la Fundación “Ven, se mi luz”, pero con recibos a nombre de una persona en lugar de la fundación que lo solicitó. El valor de la ayuda fue de $ 4.299.985,26 para obras y la auditoría detectó que las mismas no se realizaron. “Dado que se trata de una Fundación y vista la constancia de Inscripción de AFIP, no está registrada para brindar este tipo de servicios” observa el documento.

Y el informe final concluye “En lo que respecta a las otras observaciones vertidas en el Informe Final No 058/ADAC/2024, los Responsables no dan respuesta: no informan motivo de transferencias al personal para gastos a proveedores; no remiten documentación respecto de los vales de combustible, ni de viáticos; no se informa respecto del Fondo Rotatorio Especial atento lo advertido en el Instrumento Legal; y en relación a la diferencia de saldo no se informa ni se remite la documentación requerida”.

Culmina el informe sobre la primera etapa de la auditoría con una larga serie de irregularidades detectadas en la contratación de medios en publicidad y propaganda.

Segunda auditoria

La denuncia incluye el segundo informe que corresponde al relevamiento de la documentación correspondiente al período desde el 01 de mayo hasta el 31 de agosto del año 2024 comprendiendo la fiscalización de la documentación respaldatoria de Fondo Rotatorio; copia simple de Instrumentos Legales de las Rendiciones Administrativas del Fondo Rotatorio, documentación respaldatoria de expedientes de contratación de servicios.

Denunciaron penalmente al Vicegobernador Fabián Leguizamón por irregularidades administrativas detectadas por el Tribunal de Cuentas

La conclusión a la que arribó el segundo informe sobre los denominados “Fondo Rotativo” señala: “Del análisis de la documentación cuerpo VII y VIII del mencionado expediente, surgió que las observaciones vertidas en la Primera Etapa de la Auditoría realizada en la Honorable Cámara de Diputados no fueron subsanadas a saber. No se realizó las adecuaciones en Resolución N° 010/P–HCD/24 informadas en Actuación N° 33–TC–2024”.

Relacionado con la falta de adecuación de las correcciones realizadas en la segunda auditoría el TC señala: “Respecto de las Resoluciones y Disposiciones de Administración no fueron suministradas por los Responsables Sr. Castro Diego Martin- Secretario General, y Sra. Fernández Soria María Belén- Prosecretaria A/C de la Dirección de Administración. Por lo que se procedió a efectuar el correspondiente Acta con fecha 01 de noviembre del 2024”.

En este apartado mencionan, entre otros items, los gastos Front End en la página de la Cámara de diputados, pagados en la ciudad de Mendoza, pedido de ayuda económica sin establecer, clasificación de gasto ni dictamen legal, contratación directa para fumigación de una vivienda por 195 mil pesos, la compra de una campera para regalo protocolar al Gobernador Vidal por $ 369.800,00,v varios contratos de publicidad con medios locales, incurriendo estas contrataciones en varias irregularidades detalladas pormenorizadamente en el informe, transformado en denuncia judicial.

Otras irregularidades detectadas y denunciadas son: servicios de catering por parte de proveedores sin alta en el Estado; anticipo a agentes sin la documentación respaldatoria; relevamiento dentro del sistema SIDIF de las contrataciones por publicidad encontrando irregularidades en la contratación, falta de compulsa de precios, falta de fundamentación de por qué uno cobra más y otros menos y apunta que no se puede corroborar que esos medios hayan cumplido la contraprestación por un total de $ 34.880.000,00.

Y al respecto concluye: “Finalmente, lo referido a publicidad y su debido trámite, actualmente debe ser canalizado a través de la actual Secretaria de Estado de Comunicación Pública y Medios, dependiente del Ministerio Secretaría General de la Gobernación (ex AMA), Decreto N° 915/23

Otras observaciones

La lista de irregularidades que apunta el informe del TC y la denuncia judicial prosigue y es muy detallada. Entre ellas rescata el pago de alquiler a la empresa Inmobiliaria Raices, de un inmueble para el funcionamiento de la Fundación “Ven sé mi luz”, otro alquiler de un inmueble para afectar a la estadía de los diputados del interior en la ciudad; observación sobre artículos de blanquería y amoblamiento, etcétera, constituyendo un perjuicio para el erario público por parte de Fabián Leguizamón, según la auditoría del TC y la denuncia de la Vocal Saúl, de 56 millones de pesos.

El descargo

Fabián Leguizamón a través de las redes sociales hizo un fuerte descargo al respecto; como no podía ser de otra manera, consideró todo una operación mediática de parte del kirchnerismo por orden de Pablo González, utilizando medios de comunicación local para apoyar el efecto político negativo que tendría una denuncia de este tipo, aludió que se trata de una auditoría anterior que ya fueron debidamente aclaradas.

Finalmente, le reclamó a la Vocal del TC Karina Saúl por no investigar los 35 millones de pesos sin rendir, que retiró el anterior vicegobernador y cuestionó que en los últimos 10 años el Tribunal de Cuentas no realizó ninguna auditoría a los municipios y entes de gobierno donde se desempeñan funcionarios K, entre los que apunta al actual Intendente de Río Gallegos Pablo Grasso, sin nombrarlo, competidor político de Claudio Vidal y el paso de éste y de su hermana por el IDUV.

Te puede interesar: Claudio Vidal, lejos de cumplir con las promesas de transparencia, formuló un Proyecto para tener control absoluto del Tribunal de Cuentas

Desde el otro lado lo atacan pidiéndole que rinda cuentas y sostienen que el proyecto para modificar el Tribunal de Cuentas, ampliándolo con 3 vocales más puestos por el Ejecutivo, el cual publicó OPI en detalles, tiene como finalidad evitar que se audite la gestión del gobierno provincial en todos su ámbito político y de gestión. (Agencia OPI Santa Cruz)