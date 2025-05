En YCRT, ATE inició paro/retención de tareas hasta que se normalicen las condiciones de seguridad de la mina

- Publicidad -

Con fecha 30 de abril 2025, ATE Río Turbio, después del accidente donde resultó gravemente herido un operario, elevó una nota (218/2025) al Interventor del yacimiento, Pablo Gordillo, por la cual refieren puntualmente “Le hacemos saber ante esta grave situación que entramos en retención de tarea hasta tanto y cuanto se capacite a la jefatura, se le impartan órdenes de unificar criterios ante los hechos ocurridos, resaltando, además, que llevamos contabilizado varios accidentes, muchos de ellos ocasionados por lo antes mencionado, como asi también la falta de inversión en la mina, adjuntamos el informe desarrollado por tres testigos, hecho ocurrido en el día de ayer”, expresa el gremio.

En la parte argumentativa sostiene lo que OPI informó desde un primer momento luego del accidente, en el cual destacamos que falló el protocolo de evacuación y al respecto ATE le cuestiona a Gordillo “…ayer la vía de evacuación se encontraba obstaculizada lo cual dificultó la extracción del mencionado compañero desde el lugar del accidente, la demora en que incurrió la ambulancia en trasladar al accidentado al “Hospital J.A.S.” Cuenca Carbonífera ya que no lo hizo directamente hacia el mismo” y le recuerdan al Interventor “…le hemos manifestado a Ud. en reiteradas oportunidades las faltas graves en que incurren la subgerencia de mina y la gerencia de seguridad, por no unificar criterios a la hora de desarrollar las labores diarias y mucho menos en caso de accidentes, los cuales ejemplos sobran, exigimos que de una vez por todas se dé prioridad a la integridad física y salud de los compañeros y que se hagan responsables a quienes teniendo un grado de responsabilidad no se hacen cargos de las órdenes que ellos mismos imparten y siempre deslindan responsabilidades en otros”, tras lo cual le solicitaron a Gordillo que informe al sindicato sobre la situación de YCRT con la ART, aseguradoras que de acuerdo al reclamo, vienen incumpliendo sus contratos en el caso de accidentados en el yacimiento.

En YCRT, ATE inició paro/retención de tareas hasta que se normalicen las condiciones de seguridad de la mina

De esta forma, lo que la Intervención a cargo de Pablo Gordillo, oculta y tapa, en cuanto a la responsabilidad institucional que tiene sobre los accidentes y daños ocasionados al personal, mediante partes de prensa escuetos, minimalistas y donde no explica absolutamente nada o bien esgrime argumentos como los utilizados por el propio Interventor cuando le solicitaron copia del contrato de venta de carbón y dijo que es “confidencial”, hoy aparece a través de una comunicación oficial de un gremio interno del yacimiento, la verdad y la realidad que vive internamente YCRT, empresa que está en el limbo jurídico, se le agotan los tiempos y a nadie parece importarle. (Agencia OPI Santa Cruz)