Bolivia suma 150 bloqueos de rutas y la crisis social empeora

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El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, confirmó hoy martes la existencia de 150 cortes de ruta activos en el territorio nacional, una cifra que agrava la escasez de combustibles y alimentos durante la cuarta semana consecutiva de protestas contra el gobierno.

La concentración de piquetes afecta principalmente al departamento de La Paz. Los manifestantes pertenecen a organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB), sectores campesinos, indígenas, mineros, fabriles y juntas vecinales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira.

El reporte de la fuerza de seguridad difiere de los registros de la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). El mapa de transitabilidad de dicho organismo técnico contabilizó entre 60 y 70 puntos de interrupción durante la misma jornada.

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La firma estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reportó que 1.600 cisternas permanecen inmovilizadas en los accesos viales. El estancamiento de las unidades corta el suministro regular hacia el centro de distribución de El Alto.

Ante el desabastecimiento, la Asociación de Surtidores Comercializadores Privados de Hidrocarburos de La Paz alertó sobre una paralización crítica. La empresa petrolera pública ejecuta medidas temporales de optimización para racionar los volúmenes disponibles en las plantas.

Las fuerzas de seguridad ejecutaron un operativo de desbloqueo en Parotani, una localidad estratégica ubicada a 40 kilómetros de Cochabamba. Los efectivos policiales dispersaron con gases lacrimógenos a los manifestantes, quienes respondieron con piedras y explosivos.

La intervención policial recuperó el tránsito hasta el kilómetro 60 de la vía troncal hacia el Pacífico. Esta maniobra permitió el avance parcial del transporte pesado y de los camiones cisterna atrapados en el sector.

En el centro de La Paz, las marchas de las organizaciones sociales y un paro del transporte público colapsaron la circulación vehicular, según se desprende de la información oficial. (Agencia OPI Santa Cruz)