Tras una discusión familiar, una mujer resultó herida con un disparo 

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(OPI Chubut) – Una mujer resultó herida con un disparo de arma de fuego este lunes por la tarde tras una discusión familiar en una vivienda del barrio San Cayetano de Comodoro Rivadavia.

El incidente se registró alrededor de las 14 horas del lunes 25 de mayo y es investigado por personal de la Comisaría Seccional Sexta y de la Brigada de Investigaciones, que trabajan para localizar al presunto autor del ataque.

El segundo jefe de la Unidad Regional, Cristian Mulero dijo que efectivos intervinieron en un domicilio particular “dado que una mujer presentaba una herida de arma de fuego en una de sus extremidades inferiores, precisamente en una de sus rodillas”.

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El origen de la agresión fue una discusión entre familiares donde la mujer “tuvo una discusión con su cuñado, que vive dos casas de por medio”.

El hombre responsable de la agresión “fue hasta su domicilio y efectuó un disparo con arma de fuego hacia el domicilio donde se encontraba la víctima”.

La precariedad de la construcción hizo que el proyectil “atravesara la pared e hiriera a la mujer. El impacto le produce la lesión a la altura de la rodilla”.

La víctima fue atendida por personal médico, se encuentra fuera de peligro y desistió de iniciar acciones legales contra el agresor.

Las autoridades policiales seguirán con la investigación para dar con el agresor y el jefe policial manifestó la preocupación ante diversos incidentes con armas de fuego que se registran a diario en Comodoro Rivadavia. (Agencia OPI Chubut)