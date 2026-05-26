Donald Trump suspendió el viaje de su gabinete a Camp David

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que pospuso el viaje previsto a Camp David y optó en su lugar por celebrar la reunión de gabinete en la Casa Blanca para resguardar la seguridad de la comitiva oficial.

La plataforma digital Truth Social funcionó como el canal de difusión donde el mandatario comunicó la decisión el martes por la noche, según reportó el periódico New York Post. El cambio de planes obliga a los funcionarios a permanecer en la sede gubernamental.

Los meteorólogos pronostican tormentas intensas sobre el distrito capitalino, una condición ambiental que anula las garantías de seguridad para el transporte en helicóptero. El trayecto aéreo cubre los aproximadamente 60 kilómetros de distancia que separan la capital del centro de retiro.

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Las instalaciones de Camp David se sitúan cerca del límite geográfico entre los estados de Maryland y Pensilvania. La persistencia del frente de tormentas motivó la reorganización de la agenda de trabajo de todo el equipo de ministros en el edificio presidencial, según se desprende de la información oficial. (Agencia OPI Santa Cruz)