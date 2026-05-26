La ocupación hotelera en el fin de semana largo alcanzó el 44%

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(OPI TdF). La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó sobre la ocupación hotelera y parahotelera estimada alcanzó el 44%, con una estadía promedio de tres noches y un gasto diario por turista cercano a los $ 165 mil por persona.

Así surge de los datos del fin de semana largo por el feriado del 25 de Mayo que en el país movilizó unos 340 mil millones de pesos.

En el informe destaca que “fue un fin de semana largo muy tranquilo. Los eventos y las fiestas populares marcaron gran parte de las decisiones de viaje. Aun así, con 1,4 millones de turistas, fue el tercer fin de semana más importante de los cinco que ya hubo en lo que va del año”.

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En todo el país se movilizaron unos 1.440.120 turistas en todo el país.

En el caso de Tierra del Fuego, el informe de CAME incorpora datos erróneos sobre las actividades realizadas en Ushuaia y Río Grande, y no coincide con los datos del área turística provincial. (Agencia OPI Tierra del Fuego)