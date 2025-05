La casta no cayó, eligió con quién perder; lo financió y pactó con ese nuevo poder que encumbró

- Publicidad -

(Por: Alvaro de Lamadrid para OPI Santa Cruz) – ¿Por qué ficha limpia se convirtió en una necesidad para la ciudadanía? ¿Qué hechos determinaron que esta iniciativa surgiera, hace 7 años, como propuesta para que los corruptos no puedan ser candidatos?

En 2020, siendo diputado nacional, presenté junto a Gustavo Menna, uno de los tantos proyectos de ficha limpia buscando darle aprobación desde ese entonces.

En ese tiempo expliqué en el Congreso algo fundamental que no puede ser soslayado, porque todas las cosas tienen un contexto, un marco, una coyuntura, una razón, en definitiva. Hablo de que ficha limpia no hubiera nacido como iniciativa ciudadana si no hubiera existido una organización criminal como los Kirchner que construyeron un esquema piramidal de saqueo a través de una atroz asociación ílicita. Por eso, esa iniciativa, tiene nombre y apellido y la democracia no puede seguir subsidiando delincuentes desde el seno de sus instituciones.

La ex Presidente Cristina Kirchner tiene una proscripción legal, explicamos todo este tiempo. Proscripción legal entendida como impedimento legal. Su condena en doble instancia la inhabilita para ejercer cargos públicos, si no fuera por la complacencia de los Milei, seguida por la Corte, que le permite una queja ante la misma, que no es procedente y que sólo se le deja pasar a Cristina, como no ocurriría con ningún ciudadano.

Ficha limpia no es una proscripción a Cristina, es aprender de la historia y garantizar mediante este anticuerpo institucional que nunca más pueda pasar lo que pasó. En definitiva, no es una iniciativa contra Cristina, sino por Cristina y contra todos los corruptos que le han robado al pueblo y han saqueado el país y contra los que la quieran emular en el futuro.

¿Por qué Milei no toca a los corruptos?

Porque los necesita y desde que asumió decidió gobernar con ellos. Porque no le importa la corrupción, a la que ve como un incentivo necesario y lógico para aceitar el funcionamiento de su Estado y procurarse viabilidad política para edificar su poder y llevar adelante sus iniciativas.

El kirchnerismo sostiene a Milei y Milei les garantiza su impunidad. El peronismo/kirchnerismo ha votado con el Gobierno en el Congreso. Le ha dado los votos claves que le faltaban en cada una de sus iniciativas para aprobarlas, luego de sumar los votos del Pro y de muchos radicales; (lo ha hecho levantando la mano o ausentándose de las votaciones en estrategias conjuntas).

No aprobar ficha limpia molesta, pero no a Milei, sino a sus aliados en el parlamento (el Pro y buena parte de la UCR), quienes han sido oficialistas, burlándose del electorado que les dio un rol que no cumplieron: el de oposición.

Los aliados que votaron a Milei y le han apoyado todo, hoy se ven incómodos, al tener que asumir que apoyaron a quien, además de destratarlos y considerarlos sus enemigos, es quién pactó encubrir, indultar y darle impunidad al pasado que nos trajo hasta acá.

Mientras Milei hablaba de casta en la campaña, nosotros decíamos que iba a gobernar con ella. Nunca se puede esperar transparencia de un gobierno sostenido por el silencio. Al asumir Milei dijimos que el kirchnerismo, mientras Milei haga el ajuste y no la toque a Cristina, lo iban a dejar ser presidente. Que Milei gobernaría con el silencio comprado del kirchnerismo.

Por eso el gobierno jamás auditó al Kirchnerismo. Nosotros le solicitamos por nota, entregada en persona en la Casa Rosada a días de asumir, auditar todo el Estado, llevamos propuestas positivas para recuperar lo robado y también para crear una comisión investigadora que evite el ardid de Carlos Zannini en YPF, propuestas para jerarquizar los organismos de control, propuestas para pagarles a los jubilados los juicios adeudados y propuestas para desmonumentar de todos los espacios públicos los homenajes a los corruptos.

¿Auditorias, denuncias, investigaciones, sumarios por la corrupción y el saqueo? Ninguno. Nada. Es que Milei no vino a revisar y cambiar, vino a acordar. Milei terminó siendo lo mismo que el kirchnerismo: cogobierna con sus funcionarios, depende de sus votos y protege a Cristina y a Massa.

La motosierra no toca al kirchnerismo, lo protege

Mientras prometen destruir la casta, los Milei han nombrado kirchneristas y massistas en cargos estratégicos y han reciclado al clan Menem dentro de su administración. Desde el inicio, el cogobierno con los K estaba a la vista, pero a muchos les convenía y conviene negar que el rey está desnudo. ¿Dónde quedó la motosierra? ¿Dónde está el cambio? Lo que hay es más kirchnerismo, más impunidad y más hipocresía. Milei dice que viene a barrer con la casta, pero no solo la protege: la contrata, la asciende y la pone a manejar áreas clave del Estado.

Esto lo advertimos desde la campaña electoral y antes de que asuma Milei, por eso no lo votamos y explicamos en el ballotage que nosotros no votábamos en la interna del PJ, como no lo hicimos tampoco en 2003. cuando se elegía entre Menem y Kirchner.

Explicamos, que ese ballotage, no era una elección de opuestos en un claro blanco o negro, sino una elección entre dos grises y como tal, los intermedios no son opuestos. Algunos llamaban a votar a otra expresión del cambio (Milei) y otros en una neutralidad trucha, escondían sus preferencias por (Massa).

Nosotros decíamos que no había que votar a ninguno y prepararse para ser oposición y le pedimos a los dirigentes de JxC que habían manifestado sus preferencias en el ballotage por Milei, que se comprometieran frente a la sociedad que no iban a asumir cargos en su hipotético gobierno, Lo que pasó es historia conocida: el tiempo de los tránsfugas y acomodaticios. Los Milei, no son parte del cambio, sino un claro ejemplo de casta peronista pura.

Pacto de encubrimiento e impunidad del kirchnerismo

Javier Milei dice que vino a terminar con la casta y con el kirchnerismo, pero en los hechos gobierna con ellos. Cristina le dejó funcionarios claves, le garantiza votos en el Congreso, y él le devuelve favores tratándola entre algodones.

Denuncié a 19 días de asumir Milei, el 29 de diciembre de 2023, la convalidación y prolongación del Gobierno de los Milei del plan de encubrimiento e impunidad diseñado por Carlos Zannini para que todas las causas e investigaciones judiciales pendientes fueran al olvido, al archivo y se materializara la ansiada garantía de impunidad para Cristina Kirchner.

Ese es el pacto de encubrimiento e impunidad. El no denunciar, no querellar y con omisiones voluntarias como la demanda civil en causa Validad, no investigar las SIRA, ni el plan platita de Massa y el desfalco del BCR, no auditar, la Tasa Kicillof, el aval al ardid Zannini en el juicio de YPF que tramita en Nueva York y toda la corrupción kirchnerista no investigada y sin recuperar un peso de lo robado, todo ello, además, quitándole las facultades de querellar

a la Oficina Anticorrupción y la UIF

En nuestra denuncia explicamos porque el gobierno no denunciaría nada y pedimos penalizar este incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, defraudación a la administración pública y asociación ilícita con el pasado y pedimos investigar, todo esto, que es lo que el gobierno no denunció ni movió un dedo. Todo lo contamos con lujo de detalles y lo explicamos en nuestro libro que salió en mayo de 2024: “Quedate tranquila “lo tenemos a Lijo”. El pacto de impunidad. Haber pactado con los corruptos es un ataque a todo el país, haber apoyado a los pactistas y decir que eran el cambio también.

Lo demás, lo que vino después, son las postales del pacto (promover a Lijo a la Corte, terminar con la causa de los cuadernos que pasaron a ser “aportes de campaña”, liquidar la causa Chocolate y echar a un funcionario (Tessio de la UIF) que se le ocurrió intentar ser querellante en la causa de Insaurralde, no activar la demanda civil contra Cristina en la causa Vialidad, permitir que Lázaro Báez regrese victorioso a Rio Gallegos a disfrutar lo robado, no denunciar a Moyano y la casta sindical, hacer que Cristóbal López recupere para sí pozos maduros de YPF con la complicidad del Gobernador Claudio Vidal, dilatar y hacer fracasar ficha limpia, garantizar el rechazo a la reforma sindical y el acuerdo y toma y daca permanente de Milei con todos los gobernadores feudales en un mercado persa que transa votos a cambio de fondos discrecionales.

Cristina con Milei, es la única que viene logrando objetivos

El gobierno es el reflejo fiel de toda esta decadencia. No tiene un plan económico, institucional, ni político, ni social; es un nuevo proyecto de poder del peronismo, como ocurrió con Menem y con los Kirchner. Si les fuera bien, como a las anteriores experiencias de Menem y Kirchner, eso no implicará que les vaya bien a los argentinos ni a las generaciones venideras.

El cambio fue derrotado en 2023. Es hora de abandonar la fantasía de creer haber desalojado al kirchnerismo del poder, cuando en verdad, todo ese esfuerzo ha quedado neutralizado, porque el kirchnerismo ha encontrado en los Milei y en gran parte del periodismo, ese mismo que antes frenaba sus atropellos, a sus mejores aliados para su impunidad y reconstrucción. No lo podemos permitir, hay que seguir luchando contra los corruptos y los estafadores.

Los que han apoyado a Milei lo negaran

Ya pasó antes con Menem y los Kirchner. Quienes han llamado a votar a los Milei, le han apoyado todo, la ley Bases, sus DNU, sus cuentos y mentiras económicas, el ajuste, hambrear a los jubilados, el desfinanciamiento de la educación pública, el ataque a periodistas independientes de sus designios, su claudicante y errática política exterior, defenderlos del criptogate y gobernar dos años sin presupuesto y con un festival de fondos reservados, comenzarán con el tiempo a despegarse, hasta terminar casi que explicándonos a quienes hemos sido opositores desde el día 1, los males de los Milei.

Lo que hoy estamos viviendo son las crónicas de la decadencia.Crónicas de mentira y manipulación; de engaño y burla al electorado. Ya nos pasó con los Kirchner. Pacientemente tenemos que escuchar a héroes sin historia que nos cuentan lo que han sido los Kirchner y sus desaguisados que relatan, sin saber aún hoy, de que hablan. Estamos enfermos de corrupción, pero también de cinismo. (Agencia OPI Santa Cruz)