Presidente del PJ de Chubut, Gustavo Fita, envuelto en una estafa inmobiliaria con ramificaciones impensables, inclusive políticas

- Publicidad -

(Por: Giuliano Ventura para OPI Chubut) – El titular del PJ de Comodoro Rivadavia, el diputado Gustavo Fita, junto a su hermana Vanessa Fita, al hijo del legislador y su esposa, están investigados por una gran estafa inmobiliaria en Comodoro, cuyas víctimas rondan el millar de personas.

El delito recae sobre los nombrados, por pedirle dinero a gente con necesidad de vivienda, prometiendo a cada uno que serían incluidos en un listado de adjudicatarios del Instituto de la Vivienda (IPV), en barrios que se construirán próximamente dentro de un plan de urbanización y utilización de terrenos fiscales planificados para Comodoro Rivadia.

Los aportes o adelantos se hicieron en efectivo, por transferencias bancarias o billeteras virtuales, dejando en incumplimiento todo lo pactado previamente, generó una cataratas de denuncias que están llegando a producir un terremoto en el PJ local, dado que Fita es el Presidente del partido que piensa jugar fuerte en las elecciones legislativas de Chubut.

- Publicidad -

Actualmente la justicia está orientada a buscar vinculaciones de este entramado de estafas “familiares”, con el delito de lavado de dinero y en las últimas horas han aparecido versiones de que ese dinero provendría, no solo de estafas inmobiliarias, sino de otros delitos de procedencia más grave aún. No son pocos los indicios que provienen de la megacausa por corrupción en el temporal del año 2017, hecho que hemos detallado puntualmente en estas columnas y que mandó a la cárcel a varios ex funcionarios provinciales y municipales.

En el año 2024 un Consejo partidario del PJ comodorense, dejó fuera del partido a 24 integrantes del mismo, denunciados por falta de transparencia. En ese lugar, quedó desde entonces Gustavo Fita quien se impuso sin ir a elecciones internas donde Alfredo Béliz, un dirigente mercantil, dijo que fue desplazado mediante ardides corruptos de parte del actual jefe del PJ.

La investigación sobre las andanzas de Feita y su familia, parece encaminarse a determinar si existe alguna conexidad de estos delitos con otros integrantes del justicialismo comodorense y si durante la gestión del ex intendente Pablo Luque, aliado político de Fita, se han producido ingresos a cargos públicos en el municipio de la ciudad petrolera. (Agencia OPI Chubut)