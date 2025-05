Paro de 24 horas en hospitales por la defensa de la dedicación exclusiva

- Publicidad -

(OPI TdF) – El conflicto en el sistema de salud pública de Tierra del Fuego suma un nuevo capítulo con la confirmación de un paro de 24 horas para este martes 28 de mayo, impulsado por el Sindicato de Profesionales de la Salud (SIPROSA). La medida responde a la falta de respuestas del gobierno provincial en materia de negociaciones salariales y a la amenaza de recortes en el régimen de dedicación exclusiva, un componente clave para retener personal médico en una provincia con escasa formación local y un mercado privado limitado.

Daniel Romero, secretario general de SIPROSA, explicó que la medida de fuerza forma parte de un reclamo iniciado el pasado 27 de marzo. “Venimos con medidas de acción directa desde hace dos meses. La situación se agrava porque no hay apertura real al diálogo y lo único que ofrecen es una propuesta cerrada que, además, plantea reducir la dedicación exclusiva”, expresó en declaraciones radiales. Según detalló, esta reducción podría alcanzar hasta un 45% en el plazo de un año, lo que pondría en riesgo la continuidad del esquema que permite la permanencia de profesionales en la provincia.

El régimen de dedicación exclusiva implica una jornada laboral extendida, la imposibilidad de ejercer en el ámbito privado y disponibilidad permanente ante emergencias. Según Romero, este esquema fue clave durante la pandemia para garantizar equipos estables y comprometidos en los hospitales públicos. “Hoy parece que se olvidaron de todo eso. Si se debilita este régimen, muchos médicos simplemente no se van a quedar”, advirtió.

El dirigente sindical enfatizó que el problema no se limita a una cuestión salarial, sino que pone en juego la calidad de la atención en el sistema público de salud. “Si el Estado se retira de especialidades como salud mental o neurocirugía, que no son rentables para el sector privado, simplemente desaparecen. Ya estamos viendo cómo se van los psiquiatras y eso resiente la atención primaria”, sostuvo.

Romero también cuestionó la idea de que, sin la dedicación exclusiva, los médicos puedan compensar sus ingresos en el ámbito privado. “Eso no es posible en Tierra del Fuego. Hay especialidades que no tienen mercado acá, pero sí una necesidad social enorme”, subrayó. Además, alertó sobre la alta rotación de profesionales en la provincia: “Más del 50% de los médicos tiene menos de cinco años en la isla. No podemos formarlos localmente, los traemos con incentivos. Si estos se reducen, perdemos la única herramienta para retenerlos”.

Respecto a la jornada de paro, el sindicato garantizó la cobertura de guardias mínimas en cada hospital, aunque no descartan nuevas medidas si el conflicto continúa sin solución. Romero rechazó versiones sobre una huelga de 48 horas, pero remarcó que la escalada es posible si no se abre una instancia formal de diálogo. “No pedimos algo disparatado. Solo queremos que se reabran las paritarias y que no se use la dedicación exclusiva como moneda de ajuste”, afirmó.

En un contexto de creciente tensión, el titular de SIPROSA cuestionó la actitud del Ejecutivo fueguino. “Nos preocupa que el gobierno naturalice los paros en salud. No se puede gobernar acostumbrándose a que los profesionales paren porque no dan más”, concluyó Romero, al advertir que el deterioro del sistema sanitario amenaza con consolidar un modelo en el que el acceso a determinadas especialidades dependa exclusivamente del mercado. (Agencia OPI Tierra del Fuego)