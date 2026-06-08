Trump condiciona el fin del bloqueo a un acuerdo en Medio Oriente

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La Casa Blanca mantendrá el despliegue militar en el estrecho comercial hasta que las delegaciones diplomáticas de Tel Aviv y Teherán rubriquen un pacto definitivo, tras registrarse un acercamiento condicionado por presiones internas de ambas potencias.

El anuncio optimista de una tregua inminente choca contra la continuidad de las operaciones navales de la primera potencia global. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes 8 de junio de 2026 que la República Islámica de Irán y el Estado de Israel buscan un alto el fuego inmediato, pero aclaró que el bloqueo militar estadounidense sobre el Estrecho de Ormuz seguirá plenamente activo.

Las negociaciones finales orientadas a consolidar la paz en Medio Oriente ya están en marcha, según consta en la publicación oficial del jefe de la Casa Blanca en la plataforma Truth Social. El mandatario estadounidense matizó el avance diplomático al advertir que factores vinculados a “la ignorancia o la estupidez” podrían obstaculizar las conversaciones bilaterales.

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Washington utiliza la asfixia logística sobre la vía marítima como principal herramienta de extorsión geopolítica frente al régimen de Teherán. El jefe de Estado norteamericano ratificó que el esquema de interrupción vehicular en el corredor estratégico no sufrirá modificaciones operativas. La comandancia norteamericana liberará el paso fluvial únicamente cuando los negociadores firmen el documento final.

La velocidad de las gestiones bilaterales determinará el levantamiento de las sanciones físicas que afectan al comercio de crudo. Donald Trump enfatizó la urgencia de los plazos que manejan las naciones involucradas para estabilizar el conflicto internacional tras meses de hostilidades. Los equipos técnicos de los países mediadores coordinan contrarreloj los borradores del tratado definitivo.

Los mercados energéticos globales aguardan la resolución del conflicto ante el temor de un desabastecimiento prolongado en los puertos de Asia y Europa. Las delegaciones diplomáticas mantienen reserva absoluta sobre las cláusulas territoriales del armisticio. La Casa Blanca condiciona cualquier alivio financiero a la fiscalización internacional de los complejos nucleares persas. (Agencia OPI Santa Cruz)