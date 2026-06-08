Gobierno apela la anulación del decreto de las constituyentes

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(OPI TdF) – El Gobierno de la provincia presentó un recurso de apelación contra la sentencia de la jueza Zanini, titular del Juzgado Electoral Provincial en Ushuaia, Tierra del Fuego, que declaró la nulidad del Decreto Nº 751/26.

Los asesores letrados de la gobernación radicaron el escrito técnico para reactivar los comicios previstos para el 9 de agosto. El texto bajo revisión tribunalicia califica la resolución de primera instancia como un ataque a la jerarquía del Superior Tribunal de Justicia.

La presentación estatal detalla las siguientes irregularidades del dictamen judicial:

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La magistrada bloqueó la votación basándose en una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación .

. La normativa nacional determina que dicho recurso no suspende la ejecución de las sentencias previas.

La gestión gubernamental fundamentó la validez del Decreto Nº 751/26 en la vigencia plena de la Ley Provincial Nº 1529. Los secretarios legales afirmaron que la máxima corte de la isla validó la reforma y rechazó el Recurso Extraordinario Federal.

Los apoderados oficiales exigieron el respeto a la autonomía de las instituciones republicanas y demandaron previsibilidad jurídica. El escrito advierte que consentir el criterio de la jueza electoral somete las decisiones provinciales firmes a la parálisis institucional permanente. (Agencia OPI Tierra del Fuego)