Mediante una investigación realizada por OPI Santa Cruz con colaboración de fuentes en la provincia de Mendoza, hemos detectado que en la hermosa capital cuyana donde funciona una delegación de la Obra Social de Yacimientos Carboníferos Fiscales de Río Turbio. (OSYCMZA), la misma estaría funcionando como una prepaga de las tantas que se abren a los largo y ancho del país, solo que, en este caso, usufructuando los recursos de la Obra Social de la cuenca en una ciudad y/o provincia como Mendoza, donde OSYC no tiene afiliados.

Un médico ex prestador del servicio de salud en la provincia de Mendoza, aseguró a esta Agencia, que el mecanismo montado por algunas obras sociales (como en este caso la OSYC) es utilizar el nombre, la estructura y los recursos, tanto humanos como técnicos y de servicios y prestar atención médica a personas que no son afiliadas, presuntamente desviando los fondos que ingresan por la atención médica y de servicios de salud a cuentas que no son, precisamente, de la obra social.

En el caso de la OSYC se encuentra asociada a COQSALUD Red de Servicios Médicos y el costo de los consultorios, el personal para el funcionamiento del servicio de salud y los salarios de los empleados en Mendoza, los pagan los afiliados de la cuenca, pero los fondos que recaudan no está claro hacia dónde van, aunque indudablemente no lo harían a la cuenta de la OS, dado que, al menos en Río Turbio, OSYC debe cuatro meses de salarios, no paga a prestadores y Colfarma el 23 de abril 2025, suspendió el crédito a la obra social, por falta de pago.

Las fuentes apuntan a los responsables de la Obra social de la cuenca Joaquín Beltrán, presidente de Osyc quien vive en Bs As en pareja con Valería Daldini, encargada de manejar los pagos, en tanto el Coordinador médico es Luis Quici, cuya hija Daiana Quici está a cargo de la delegación de Osyc en Mendoza.

Trama oculta en la OSYC. Deficitaria y con una delegación en Mendoza, provincia donde no hay afiliados de la Obra Social

Información proveniente de Mendoza, indica que allí la administración de la OS les pagó un bono a los empleados para el día del trabajador (1° de Mayo/2025), quienes se lo agradecieron a la conducción del ente, contrastando esto con la situación de deuda que mantienen en la cuenca, donde el personal administrativo hace varios meses que no cobra.

En los últimos días el presidente, Joaquín Beltran, dio una entrevista a un medio de la cuenca para desmentir que la OSYC esté quebrada, sino que los atrasos en los pagos se debe a un bloqueo en las cuentas bancarias dado que el 6 de abril/2025 venció el mandato de las actuales autoridades y carecen de firmas habilitadas hasta que se resuelva la situación legal de la nueva conducción. (Agencia OPI Santa Cruz)