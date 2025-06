Fuerte reclamo del sector transportista en Tierra del Fuego por costos y abandono político

- Publicidad -

(OPI TdF) – El sector del transporte en Tierra del Fuego atraviesa un momento crítico, según expresó Darío Loreto, referente del rubro en la provincia. En declaraciones recientes, el transportista manifestó su preocupación por el impacto que está teniendo en la actividad la quita de aranceles a la importación de productos electrónicos, medida dispuesta por el Gobierno Nacional. Según relató, esta decisión generó una presión directa sobre los costos logísticos, al punto de que las industrias instaladas en la isla comenzaron a exigir una baja en las tarifas de transporte.

“Las industrias me llamaron y me dijeron ‘¿Qué necesitás para que el costo del transporte baje más?’. Nos exigen ser más baratos, más competitivos, y la verdad que ya estamos peleando contra molinos de viento”, afirmó Loreto, quien advirtió sobre las dificultades estructurales que impiden seguir ajustando los precios. Uno de los principales obstáculos, señaló, es el fuerte aumento de insumos clave como las cubiertas, que se suman al encarecimiento general del mantenimiento de los camiones. “Los camiones están 30 o 40 por ciento más caros que en los países vecinos. A veces no podemos entender lo que está pasando, por qué tanta diferencia con lugares limítrofes. Es escandaloso”, subrayó.

En medio de estas tensiones, valoró el esfuerzo sostenido que realizan día a día los trabajadores y empresarios del sector, pese a la falta de condiciones favorables. “Estamos haciendo patria y nadie lo valora”, lamentó.

- Publicidad -

Loreto también fue crítico respecto a la gestión del Gobierno Nacional, al que acusó de no brindar previsibilidad a una actividad clave para la conectividad fueguina. “El laburo es aleatorio, no hay una continuidad que te permita planificar. Nadie te dice ‘este año vas a tener tantos camiones, tantos embarques’”, explicó, al tiempo que cuestionó la designación de funcionarios sin experiencia en el área. “Han pasado distintos gobiernos y los funcionarios que ponen en transporte no entienden un pito de lo que tiene que ver con el transporte en Tierra del Fuego. Si no lo mirás desde el lado estratégico y geopolítico, nunca vas a poder entenderlo”, sostuvo.

Además, señaló que parte del problema también recae en la administración provincial, a la que acusó de desentenderse del tema. “Los funcionarios los cruzás todos los días en la ruta. Pero cuando hablás de estos temas, te dicen que no es su competencia. Se siente un vacío político impresionante”, concluyó. (Agencia OPI Tierra del Fuego)