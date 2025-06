Gobierno convoca a gremios del Hospital Garrahan para intentar destrabar el conflicto

- Publicidad -

El Gobierno nacional convocó a los gremios ATE y la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT Garrahan), junto a las autoridades de la institución, a una audiencia urgente que se realizará este miércoles a las 14:00 en la sede de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, en avenida Callao 128, con el objetivo de buscar una solución al conflicto salarial que mantiene en tensión al principal hospital pediátrico del país.

La convocatoria, que estaba prevista inicialmente para el jueves, fue adelantada 24 horas ante el agravamiento del conflicto y las presiones sindicales. Desde ATE, su secretario general, Rodolfo Aguiar, afirmó que la decisión oficial se produjo luego de que “no pudieran dilatar más la convocatoria” ante el crecimiento del malestar entre los trabajadores, que denuncian estigmatización y campañas de desprestigio impulsadas desde sectores del oficialismo. Aguiar advirtió que si en la reunión no se obtiene una respuesta satisfactoria, el gremio podría definir medidas de fuerza a nivel nacional en todo el sector salud.

El conflicto tiene como eje central la situación salarial de los profesionales del Garrahan, en particular los médicos residentes. Durante el fin de semana, el Gobierno anunció un incremento salarial que elevaría sus haberes a alrededor de $1.300.000 mensuales a partir del 1° de julio. Sin embargo, la supuesta mejora no fue oficialmente comunicada a los trabajadores, según denunciaron los propios residentes.

Azul Santana, una de las voceras del grupo de residentes, aclaró que no han recibido ninguna propuesta formal y que su empleador directo es el Ministerio de Salud de la Nación, no la dirección del hospital. “El comunicado fue publicado en redes sociales del Hospital, pero no somos empleados del Hospital, sino del Ministerio. Exigimos respuestas concretas del organismo que corresponde”, remarcó.

La situación del Garrahan, que depende en un 80% del financiamiento del Estado nacional y en un 20% del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se volvió un símbolo del impacto que las políticas de ajuste están generando en el sistema público de salud. Aguiar fue contundente al afirmar que “con este Gobierno, el sistema sanitario público está en peligro” y acusó al Ejecutivo de querer “convertir la salud en un negocio”. (Agencia OPI Santa Cruz)