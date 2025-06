Citan a Cristina Kirchner para su detención tras el fallo de la Corte Suprema en la causa Vialidad

- Publicidad -

El Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2), que condenó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, la citó este martes para que se presente a cumplir con la detención dentro de los próximos cinco días hábiles, a contar desde la notificación formal de la sentencia. La decisión se tomó tras el fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la condena.

En paralelo, el tribunal le solicitó al Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, que en un plazo de 24 horas disponga el lugar en el que la ex mandataria será alojada hasta tanto se resuelva el otorgamiento o no del régimen de prisión domiciliaria, dado que Cristina Kirchner tiene 72 años, lo que por ley habilita ese beneficio si no existen riesgos procesales.

Los jueces que integran el TOF 2 —Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso— son los mismos que llevaron adelante el juicio oral en el que se investigaron las irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales a favor del empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas.

Mientras se formalizan los pasos administrativos y judiciales para la ejecución de la condena, se evalúan distintas alternativas para definir el lugar en el que será detenida la ex jefa de Estado. Entre los posibles destinos, uno de los primeros que se mencionó fue el predio de la Policía Federal Argentina ubicado en Cavia 3350, en el barrio porteño de Palermo, donde funcionan la Policía Montada, Interpol y otras divisiones. Sin embargo, fuentes policiales consideraron que ese lugar no sería adecuado para albergar a una ex presidenta que sufrió un intento de magnicidio en 2022 y requiere medidas de seguridad especiales.

La opción que más fuerza cobró en las últimas horas es la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina, situada en Madariaga 6997, en el barrio de Villa Riachuelo. Allí estuvo detenido recientemente el dirigente Juan Grabois tras la toma del Instituto Presidente Perón. No obstante, otra posibilidad considerada como “más acorde” por autoridades de seguridad y del sistema penitenciario es el Edificio Centinela de Gendarmería Nacional, en Antártida Argentina 1480, barrio de Retiro, que cuenta con mayores condiciones de aislamiento y custodia.

Otros destinos, como la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal en los Tribunales de Comodoro Py o el Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres en Ezeiza, fueron descartados debido a cuestiones de seguridad y condiciones de habitabilidad. (Agencia OPI Santa Cruz)