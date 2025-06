Cristina Kirchner tras la condena: “Le ponen cepo al voto popular” y lanza críticas a la Corte y a Milei

- Publicidad -

Tras la decisión unánime de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner rompió el silencio y atribuyó el fallo a un intento por “ponerle un cepo al voto popular”. En un encendido mensaje desde la sede del Partido Justicialista, la ex mandataria cuestionó duramente al máximo tribunal y convocó a los sectores populares a reorganizarse políticamente frente al modelo económico del presidente Javier Milei.

Rodeada de militantes que se congregaron en las puertas del PJ para respaldarla ante la expectativa del fallo judicial, Cristina Kirchner sostuvo que el país atraviesa “una Argentina que no deja de sorprendernos” y afirmó que “al cepo del salario que ha puesto el Gobierno, el partido judicial le agrega el cepo al voto popular”, en referencia a la imposibilidad de postularse a cargos electivos como consecuencia de la condena.

En un tono desafiante, definió a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti como “un triunvirato de impresentables” y “monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos”. Aseguró, además, que su condena responde a una persecución motivada por los logros sociales y económicos de sus gobiernos: “Nunca nos van a perdonar que hayamos logrado la redistribución del ingreso más equitativa. Por eso nos condenan”.

Durante su discurso, también se refirió a la situación económica actual, marcando críticas al gobierno libertario. “Esta tranquilidad de un dólar pisado y de miles de millones de dólares que siguen tomando prestados es la crónica de una muerte anunciada. Esto no tiene final feliz”, advirtió.

Respecto de su futuro inmediato, Fernández de Kirchner descartó cualquier intención de abandonar el país o esquivar la acción judicial. “Me pueden meter presa, pero no nos vamos a profugar. Eso hace la derecha mafiosa. Los peronistas nos quedamos acá”, afirmó, en alusión a especulaciones periodísticas que circularon tras conocerse el fallo. Aprovechó para criticar también a algunos medios y periodistas, a quienes llamó “ensobrados de la derecha”, aunque reconoció que en ciertas críticas al periodismo “Milei tiene razón”.

La sentencia ratificada por la Corte Suprema se refiere a las irregularidades detectadas en la adjudicación de 51 obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas, por las que también fueron condenados empresarios y ex funcionarios, entre ellos Lázaro Báez y José López. La causa incluyó un decomiso por más de 84.000 millones de pesos en perjuicio del Estado.

A partir de ahora, será el Tribunal Oral Federal N.º 2 quien determine cómo se ejecuta la pena. En el caso de Cristina Kirchner, quien ya superó los 70 años, se estima que podría acceder al beneficio del arresto domiciliario, aunque aún no se ha definido. Con esta decisión judicial, se cierra una etapa clave en la historia política y judicial de la ex presidenta, que ya no podrá competir en futuras elecciones mientras siga vigente la inhabilitación. (Agencia OPI Santa Cruz)