Cristina Kirchner se presentará en Comodoro Py el 18 de junio

- Publicidad -

La ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció este viernes que se presentará el próximo miércoles 18 de junio en los tribunales federales de Comodoro Py, en el marco de la causa por la que la Corte Suprema dejó firme su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, la ex mandataria cuestionó con dureza al máximo tribunal, al que calificó como un “Triunvirato títere” y aseguró que su pedido de arresto domiciliario no constituye un privilegio, sino una medida necesaria por motivos de seguridad personal.

Kirchner señaló que sus abogados solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 la modalidad de prisión domiciliaria en su residencia del barrio porteño de Monserrat. Argumentó que, por haber sido presidenta durante dos mandatos, la ley establece que debe contar con custodia permanente, y que dicha protección no es optativa. A esta justificación institucional sumó el antecedente del intento de magnicidio del 1° de septiembre de 2022, cuando un hombre gatilló un arma de fuego a escasos centímetros de su rostro frente a su domicilio. “La bala no salió por un auténtico milagro, que siempre agradeceré a Dios”, expresó la ex jefa de Estado.

En su publicación, Cristina Fernández también remarcó que los autores materiales del ataque están siendo juzgados, pero denunció que “el Partido Judicial” no ha avanzado con la investigación sobre posibles autores intelectuales ni sobre los apoyos económicos del atentado. En tono desafiante, rechazó las comparaciones con otros dirigentes políticos: “No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante tres años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea”.

- Publicidad -

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar firme la condena dictada por el Tribunal Oral N°2 en la causa Vialidad fue comunicada esta semana. El fallo, que la ex vicepresidenta califica como parte de una “proscripción del poder económico”. La presentación del próximo miércoles en Comodoro Py será la primera aparición judicial de Kirchner tras la confirmación del fallo en su contra. (Agencia OPI Santa Cruz)