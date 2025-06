Claudio Vidal quiere cambiar la justicia y los organismos de control para sacarlos de las manos K y ponerlos en las mano V

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Desde el año 2004 en que OPI apareció en la web, medio pionero en la provincia en esto de informar en tiempo real, mantuvimos, no solo independencia informativa, sino ideológica y económica de los poderes constituidos en la provincia y en el país.

Eso nos permitió decir lo que sentimos y analizamos sin apasionamientos partidarios y en ese marco fuimos y somos fuertemente críticos del kirchnerismo/peronismo/radicalismo en Santa Cruz y especialmente del Frente Para la Victoria, la corporización del absolutismo político, la arbitrariedad en las prácticas políticas, el autoritarismo y el partido cultor del “hago lo que quiero“ porque gozo de la mayoría del voto popular y por lo tanto, impongo mi voluntad, independientemente de lo que piensen los otros.

Esta radicalización del pensamiento político, lo hemos criticado siempre y con mayor profundidad en los gobiernos de Alicia Kirchner, quien se había consolidado, por el apellido, en la continuidad de su hermano, solo que no reparó en los tiempos y los cambios sociales, la inconveniencia del continuismo sin adaptación a un nuevo orden y básicamente, en el hartazgo de la gente. Por eso y por no haber tomado conciencia de lo que habían hecho mal en 32 años, cayó ante un ignoto candidato, que como sucedió con Milei, llegó, no por elección sino por opción: Claudio Vidal y el partido petrolero SER.

Prometo pero no aseguro

Cuando el hoy gobernador llegó al gobierno, traía un bagaje de cambios y planes para mejorar la provincia, la producción, la Educación, la seguridad y fundamentalmente la institucionalidad, algo que florece en los discursos de campaña de todos los políticos, pero nunca se cumple y si no me creen, observen lo que pasa en la municipalidad de Río Gallegos con el kirchnerista Pablo Grasso, el último remedo de ese kirchnerismo execrable que decía una cosa y hacía otra, se encapsulan para corromperse y faltan a las leyes básicas de la democracia, sin dar explicaciones, eludir controles, no mostrar números, no rendir cuentas, despreciar a los que no piensan igual que él o en su defecto, a los que no le son serviles.

Entonces, después de más de 30 años de mentiras, el pueblo harto decidió cambiar. Así pasó a nivel nacional con Javier Milei. Y a un año y medio de aquel cambio en Santa Cruz, nos damos cuenta que la política como al entiende este gobierno no es el cambio, es el reacomodamiento del poder y la adecuación de los recursos que brinda ese poder, para hacer lo mismo que se venía haciendo con algún cambio metodológico en la consecución de ese objetivo que lo instrumentan de manera más o menos ordinaria y chabacana a como lo venían haciendo los otros, o en algunos casos igual o peor a la gestión anterior que desplazó.

Claudio Vidal en el acto del aniversario de 28 de Noviembre –

Claudio Vidal no solo ha incumplido cada una de sus promesas de campaña, sino que “su cambio” institucional en la provincia de Santa Cruz es cambiar los nombres que estaban, por sus nombres propios. El gatopardismo del SER es tan evidente que nadie debe esforzarse por entender lo que se explica por sí mismo.

El primer paso que dio el gobernador, fue lograr mayoría en la Cámara de Diputados, un elemento sustancial si se quiere controlar el poder. Lo mismo hizo en los municipios donde ganó el partido petrolero o sus aliados del radicalismo. Cooptaron los Concejos Deliberantes o simplemente, sus intendentes lo desconocieron, como hace Grasso en Río Gallegos.

Para hacerse del poder en la Legislatura, Vidal no dudó en comprar, mediante extorsión política o dádivas, vaya uno a saber, a dos lábiles diputados K de Los Antiguos y Perito Moreno y para eso en el intercambio, Vidal guardó las denuncias contra los ex intendentes K corruptos y hasta le inventó un cargo al ex intendente de Los Antiguos Julio Bellomo (FPV) y lo cargó a su estructura sui géneris, la cual en un 90% son kirchneristas.

Con este “logro”, Vidal se aseguró que todo lo que envíe a la Cámara, sale aprobado. Igual que antes, pero ahora con otros apellidos en el recinto que, inclusive, la Cámara tiene más gente que en la era K.

Todo igual, nada cambió

Tal como hacía el kirchnerismo, Vidal impuso su hombre de confianza y movió piezas, hizo enroques, forzó la representatividad en la legislatura y posicionó allí a Pedro Luxen, su operador político, el “monje negro” o “el Mazú del kircherismo”, porque no confía en el Vicegobernador Fabián Leguizamón y tarde o temprano, si el presidente del Cuerpo no se amolda a lo que pide Vidal, va a pasar a ser historia.

El vicegobernador de Santa Cruz Fabián Leguizamón y el Diputado del SER Pedro Luxen –

Ahora Vidal va por todo. Asegurada “la cueva de las manos” (tal como lo hacía el kirchnerismo en la Cámara) envía los proyectos que disfrazados de reformas necesarias, lo que buscan en el fondo es homogenizar el poder, abroquelar los entes de control y la justicia y dominar la escena política de la provincia bajo una misma batuta: la del gobernador Vidal.

Por eso afloran los proyectos para aumentar los Vocales del Tribunal de Cuentas con gente propia, modificar la justicia provincial a gusto y necesidad del gobernador nombrando jueces afines e imponer medidas que rozan lo antidemocrático como el proyecto para controlar las manifestaciones docentes, entre otros.

No sería raro ni difícil de prever, que en los próximos meses, al gobierno de Vidal se le ocurra elucubrar la reforma de la Constitución provincial, con la excusa de “actualizarla” y “adecuarla a los tiempos que corren”, frase hecha que esconde la máxima aspiración de un cuasi déspota: implantar la elección indefinida para perpetuarse en el poder.

Todo igual, nada cambió y en algunos casos, estamos peor que antes, cuando pensábamos que quienes nos gobernaban estaban enfermos de poder. Los actuales demuestran que siempre se puede estar peor y que finalmente, cuando nos proponen cambiar, como es el caso de Santa Cruz, es para que absolutamente nada cambie. (Agencia OPI Santa Cruz)