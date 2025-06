Causa Vialidad: Fiscales rechazan prisión domiciliaria para Cristina Kirchner

- Publicidad -

Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron este martes al Tribunal Oral Federal N°2 que rechace el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien fue condenada a seis años de prisión en el marco de la causa conocida como “Vialidad”. El dictamen, si bien no es vinculante, allana el camino para que el tribunal resuelva en los próximos días si la ex mandataria debe cumplir la condena en una unidad penitenciaria o bajo arresto domiciliario.

En su presentación, los fiscales sostuvieron que no se observan motivos humanitarios que justifiquen la aplicación de una medida excepcional como la prisión domiciliaria. “La privación de la libertad en un establecimiento carcelario no supone, por sí misma, un menoscabo de la vida o la integridad de Fernández”, afirmaron en el escrito entregado a media mañana, según indicaron fuentes judiciales.

La defensa de Cristina Kirchner había solicitado el beneficio argumentando su edad, su condición de salud y su rol como ex jefa de Estado. No obstante, los fiscales consideraron que tales circunstancias no alcanzan para modificar el régimen de cumplimiento de la condena, dictada en diciembre de 2022, por direccionamiento de obras públicas a favor del empresario Lázaro Báez en Santa Cruz.

- Publicidad -

Con la opinión fiscal ya presentada, el Tribunal Oral Federal N°2 —integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso— quedó en condiciones de definir si acepta o rechaza el planteo. (Agencia OPI Santa Cruz)