¿Y ahora qué hacemos presidente Milei?. La “dura” de Bullrich contra las cuerdas y los jueces atribulados, con colitis crónica

- Publicidad -

(Por: Ruben Lasagno) – La primera gran vergüenza de la justicia fue no detener inmediatamente a Cristina Fernández y darle cinco días hábiles (8 corridos) para que vaya a la casa de su hija, junte militancia, haga el ridículo bailando en el balcón y aunque por dentro va su procesión, la mujer que se robó un PBI goza de un porcentaje de fanáticos a quienes no les importa que haya robado a mansalva, solo les interesa salvar el relato.

Y ahora, que la viuda ha construído un bunker de resistencia en plena ciudad de Buenos Aires y la justicia la ha citado para mañana miércoles en Comodoro Py, de donde debería salir esposada (cosa que no va ocurrir porque en el país los jueces no tienen lo que deben tener para aplicar las igualdades del Derecho y la ley, en estos casos), los propios jueces del TOF 2 sienten mojada la silla, aluden que no hay tobilleras y piden que el gobierno de CABA y el nacional, pongan seguridad porque la amenaza de la horda K es “acompañar a la condenada” como la Juana de Arco política de la modernidad, sólo que no va a morir en la hoguera por hereje, bruja o haber tenido visiones de Dios, sino que va en cana por corrupta, chorra, indecente, inmoral y traidora a la Patria y a todos los argentinos que dejó en la pobreza por el escarnio de la inflación absurda y el vaciamiento económico-financiero y social que llevó a cabo durante con su marido y sus dos gestiones más la última con sus muñecos de oportunidad: Fernández y Massa.

De todo eso Cristina Fernandez no se defendió con una sola contraprueba.

- Publicidad -

3 mil kilos de pruebas documentales en su contra y 20 jueces de distintos Tribunales, la mayoría puestos en el cargo por su marido, más la unanimidad de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, avalaron la culpabilidad de su afano, corroboraron sus delitos una y otra vez; decenas de cómplices declararon en su contra, descifraron su plan metodológico para robar fondos públicos, hay videos donde estos lúmpenes acarrean bolsos con plata, Santa Cruz fue una gran bóveda de guita negra robada al pueblo argentino y como mejor defensa, cualquier kirchnerista dice “Ah ¿Y Macri?, a él no lo investigan no?”.

La incapacidad que tiene el kirchnerismo para defender a CFK con contrapruebas que demuelan las 3 toneladas de archivo que la hacen culpable del vaciamiento del país a la presidente más corrupta que tuvo la Argentina, hace que solo aludan al ardid insuficiente y estúpido de la comparación absurda de decir que todos roban pero a la única que investigan es a Cristina. Obvio, ninguno de ellos es inocente de la culpabilidad de la chorra, solo encarnan un acting más del relato, que por ordinario y berreta, no se puede sostener por sí mismo y lo apuntalan con manifestaciones, amenazas de caos, marchas y toda suerte de reacción típica de los maleantes y mafiosos, que tan bien encarna el sindicalismo nacional, los punteros políticos, los cómplices K en Santa Cruz, que le deben la vida a los Kirchner y los Grabois, Pérsico, la izquierda e intendentes del conurbano, algunos gobernadores y la fauna de serviles que vaya a saber de qué caja oscura de la administración pública reciben fondos para responder y movilizarse; pero seguro que gratis, no van.

Y aquí entra a tallar la responsabilidad del gobierno nacional, tan afecto al orden y a combatir la marcha de los jubilados de los miércoles, aunque esa marcha también está siendo usada por los indecentes K y de la izquierda boba del país, para infiltrar el caos “y lograr un muerto” que les sirva para pedir la salida del gobierno de Milei.

Entre cumplir y el miedo a perder la silla

Patricia Bullrich, en esta parada de CFK hace calma chicha de su accionar combativo y exacerbado concepto del orden. Su responsabilidad y obligación, es asegurar que se cumpla el traslado de Cristina Fernández a los Tribunales, tal el pedido de los jueces y si tiene que vallar la ciudad de Buenos Aires y aplicar la fuerza para cumplir el objetivo, debe hacerlo. Pero el gobierno nacional es el primer interesado en que a CFK se “le respeten sus derechos” ergo: los privilegios que nadie tiene como condenada V.I.P y todo va a quedar reducido a una puesta en escena, donde los jueces cuidarán su silla y el presidente reducirá los daños colaterales que pudiera recibir debido a la actuación legal de la fuerza del orden.

Todo es una farsa. La de Cristina haciéndose la víctima, cuando es una rea condenada por corrupta y obscena en el robo de fondos públicos durante su gestión de gobierno; la de los jueces cagones que le dieron “rienda larga” y ahora no saben cómo acortarla; la del gobierno nacional y de la Ciudad que son incapaces de manejar la coyuntura y temen por las consecuencias del accionar de las fuerzas públicas; Patricia Bullrich que demuestra ser una pieza más de esta puesta en escena, donde el orden es para los que no detentan fuerza política ni patotas en las calles y la funcionaria termina metiéndose “el protocolo” en el bolsillo más oscuro de su pantalón de fajina con el que se disfraza cuando visita las Unidades y también de la sociedad que luce como espectadora y tiene la obligación de intervenir en las urnas para castigar a cada uno de los actores de esta tragicomedia argentina, donde no hay inocentes, sino interesados en cuidar su traseros para preservarse de las consecuencias y no ser reducidos a cenizas por cumplir con el deber que asumieron y son incapaces de llevarlo a cabo. (Agencia OPI Santa Cruz)