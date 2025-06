La izquierda trucha argentina mostró la hilacha, es más kirchnerista que La Cámpora y abreva de la misma fuente del relato K alineado con CFK

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Siempre lo supimos y lo dijimos desde este espacio (y se enojaron), cuando los movimientos sociales, embanderados en “la izquierda” nacional y los partidos de la misma extracción política que andan con Marx y Trotsky en el bolsillo, estaban subsumidos al kirchnerismo, con quienes compartían no solo marchas, sino intereses comunes. Pero nada ha sido más explícito que el alineamiento de todos ellos en contra de la condena de Cristina Fernández.

Pagina 12, órgano de prensa, propaganda y operación del kirchnerismo histórico tituló “La izquierda movilizó a Plaza de Mayo y Congreso para denunciar “el ataque a las libertades democráticas”.

el Frente de Izquierda Unidad (FITU) se convocó en el Obelisco para acompañar la masiva marcha a Plaza de Mayo oportunidad que dieron el sí Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Christian Castillo, dirigentes y diputados del PTS-FITU, donde se vio a Manuela Castañeira del Movimiento Evita y Leonardo Grosso y Eduardo Toniolli, entre otros que lograron identifcarse.

“Estamos aquí contra el fallo proscriptivo y condenatorio de Cristina Fernández de Kirchner, la movilización es fundamental porque hace poco tuvimos otro fallo de la Corte Suprema profundamente repudiado por la sociedad, que fue el 2×1 a favor de los genocidas, y lo derrotamos en la calle“, recordó la diputada (MC) Myriam Bregman en una clara defensa de la condenada por corrupción en la Argentina.

Sergio García, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y director de Periodismo de Izquierda, sostuvo que “es un fallo que no busca justicia ni quiere enfrentar a la corrupción, en los hechos es una proscripción contra los derechos políticos contra una dirigente opositora“.

Tratando de desmarcarse

El Partido Obrero a nivel nacional fue el único que se camufló detrás de la oposición a Javier Milei, para distraer la atención, pero dejó claro que la decisión de la Corte Suprema de Justicia “refuerza las características antidemocráticas de un régimen que pretende eliminar por decreto el derecho de huelga, criminalizar la protesta social con el protocolo antipiquetes y perseguir judicialmente a los luchadores populares, como sucede con las compañeras y compañeros del Polo Obrero y de otros movimientos piqueteros y sociales”, expresó el partido de izquierda en su comunicado y antes de la marcha, la fuerza política remarcó que se movilizaría “en su carácter de partido opositor a los gobiernos que presidió e integró Cristina Fernández de Kirchner y al peronismo en general” y subrayó que su rechazo al fallo “nada tiene que ver con un apoyo político a la actual presidenta del PJ ni con negar los evidentes hechos de corrupción que ocurrieron bajo sus gobiernos”.

Buen intento pero si repasamos los discursos de quienes conforman el Frente de Izquierda y de Trabajadores, unidad, en el que participa el Partido Obrero, donde se encuentran Myriam Bregman, Vanina Biasi, y Alejandro Vilca, todos presentes en la marcha en favor de CFK y se repasa sus declaraciones, nada de lo que dice el PO es verdad.

A menos que traten de pecar de inocentes, que es lo que menos tienen los del PO nacional, todos ellos eran y son plenamente conscientes que la marcha fue exclusivamente en apoyo a la proscripción y prisión de Cristina Fernández. No era una marcha por los derechos de nadie, sino en beneficio de una mujer corrupta, con quien solo pueden estar de acuerdo sus cómplices o los corruptos que adhieren a sus acciones delictivas desarrolladas a lo largo y ancho del país por 20 años.

Cualquiera puede entender que el PO y la izquierda en general esté contra el gobierno de Javier Milei, porque el contraste “ideológico” es absoluto y es comprensible y aceptable, pero la protesta deja de ser política y pasa a ser partidaria cuando la principal consigna es repudiar el encarcelamiento de una corrupta que ha pasado por todas las instancias judiciales, incluyendo la CSJ y quedar condenada por chorra.

Y por casa ¿Cómo andamos?

Miguel del Pla, referente del PO en Santa Cruz, quien adhiere a la idea de que CFK está perseguida por el poder judicial, dijo ante LOA “La causa hoy, en la forma que se adopta esta sentencia, indudablemente que es una proscripción política” y luego, para tratar de aclarar lo que queda claro en el primer párrafo, dijo “No es que la rechazamos porque partimos de algún tipo de asimilación nuestra al pensamiento de Cristina o el pensamiento del peronismo o a que estemos de alguna forma avalando una suerte de inocencia, de ninguna manera. Nosotros pensamos que verdaderamente existió corrupción en el gobierno kirchnerista y que esa corrupción debería ser castigada“.(¿?)

Contradictorio mensaje si lo hay, porque mientras el dirigente del PO local cree que la justicia proscribe a CFK, al mismo tiempo alude que la justicia debe castigarla “porque existió corrupción”. Lo primero es decir que Miguel, a pesar de haber vivido paso a paso los dislates del kirchnerismo en Santa Cruz, cuna de la corrupción, lugar donde fue perseguido con su partido y en algunos casos corridos de las manifestaciones por la gente de Lázaro Baéz, no tiene duda que CFK “cometió actos de corrupción” pero en segundo lugar él vive en Argentina y si piensa que debe ser castigada por la justicia, debería decir qué justicia le gustaría que la investigara y castigara ¿La Divina, tal vez?, no hay otra.

La opción que queda es que, como De Pla no cree en la justicia que condenó a Cristina, ésta debe quedar libre, lo cual creo sin duda, es el mensaje final del referente del Partido Obrero en la provincia; de no ser así no se comprende su postura dual ante la necesidad de justicia y la injusticia que se cometió contra la ex presidente.

Como sabemos Miguel del Plá, es un dirigente de la ADOSAC, quien integra la nueva conducción que ganó en las últimas elecciones docentes y este gremio, mientras se desempeñó por años la Lista Lila, se caracterizó por tener un enfrentamiento político total contra el kirchnerismo.



En virtud de ello y a la luz de la opinión de Del Plá como dirigente del PO (cabe aclarar que nunca hizo tales declaraciones como dirigente de la ADOSAC), pero entendiendo que no es posible dividir lo que se piensa desde lo político con lo gremial, nos obligó a solicitar la opinión del anterior Secretario General del gremio docente Javier Fernández, quien dijo expresamente “Nosotros estamos en las antípodas del pensamiento exculpatorio de CFK y nada que digan desde el gremio en contrario, nos representa. ADOSAC es un espacio de múltiples ideas y pensamientos que pelea, exclusivamente, por los derechos docentes, sea quien sea quien esté en el gobierno provincial o nacional, pero jamás el universo docente apoyaría o justificaría una causa tan inmoral como la corrupción de esta mujer y del kirchnerismo en general, que nos hizo padecer por años la miseria y la persecución a los docentes en la provincia y eso no lo podemos olvidar porque todos lo padecimos por 30 años y aún hoy, nada ha cambiado”, concluyó el ex Secretario General de la ADOSAC. (Agencia OPI Santa Cruz)