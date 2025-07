- Publicidad -

El 17 de julio 2025, ingresó a la mesa de entradas del gobierno provincial, un documento de la Asociación Centro de Jubilados y Pensionados de YCF planteándole al Gobernador Claudio Vidal su intervención ante la ANSES y el Interventor de YCRT Pablo Gordillo, recordándole al mandatario provincial, que el mismo fue colocado allí por él, a instancias del gobierno nacional que accedió a sustituir a Thierry Decoud, en el año 2024.

La nota, demasiado extensa para transcribir su contenido, introduce al gobernador en el tema recordando que los beneficios complementarios jubilatorios y el 82% móvil fueron instituidos por el entonces presidente Néstor Kirchner por Decreto 1474 del año 2007 y ratificado en 2009 y 2014 y recuerdan también las gestiones realizadas por el propio Gobernador ante el Interventor Decoud, pidiéndole que traspase esos derechos adquiridos a la órbita de la ANSES, sin haber logrado aún concretar el objetivo y expresan los jubilados de YCRT que en las sesiones de la legislatura del año 2024 también han expuesto el tema con los mismos resultados.

Le recuerdan la reunión de la Asociación con el jefe de Gabinete y la creación de una Comisión de Seguimiento para el tema del yacimiento, integrada por un representante de cada sector, incluyendo PAMI y ANSES, que, señalan en la nota, solo se reunió una sola vez en Río Turbio.

Más adelante en la exposición escrita al Gobernador, los jubilados de YCRT le señalan que el Interventor Pablo Gordillo, en ese cargo por pedido expreso de Vidal al gobierno nacional, puso reparos al traspaso de los beneficios complementarios y el 82% móvil a la ANSES, argumentando sobre posibles perjuicios a los topes que fija el organismo previsional.

Jubilados de YCRT pidieron al Gobernador Vidal que interceda para el reconocimiento del 82% móvil y criticaron al Interventor por sus inconsistencias y desatención

Finalmente, la nota termina como una elevación en queja de la Asociación de Jubilados de YCRT, en contra del Interventor Pablo Gordillo de quien dicen que nunca les dio respuestas y en el mismo escrito señalan que el Interventor reconoce que fue puesto allí a instancias del gobernador provincial, razón por lo cual la Asociación recurre a esta instancias para que interceda a fin de lograr el objetivo ante el ANSES o bien que le ordene a Gordillo que busque una instancia de solución al pedido cursado oportunamente.

Los problemas que se presentan

Las fuentes consultadas por esta Agencia, señalan que con el tema del 82% móvil se abren dos frentes claros que están siendo ignorados por los jubilados: el político y el presupuestario.

En el político, el tema tiene es la clara dependencia de YCRT del Estado nacional y la Anses, presupuestariamente, nunca va a aceptar abonar el 82% móvil, que representa la diferencia que cobran los jubilados de YCRT entre la jubilación que abona el ente previsional de la Nación y el total (hasta llegar al 82% del salario de un activo), que cubre o cubría YCRT dentro de su presupuesto.

“Lo que piden es de otro país – nos dijo una fuente del ámbito previsional de Nación- fue un privilegio que les dio Kirchner en años de vacas gordas pero hoy no hay un solo funcionario nacional en el ámbito de la Anses que vaya a firmar tal desquicio porque lo rajan en diez minutos”, señaló y reafirmó que tanto el Interventor Gordillo como el Gobernador Vidal saben perfectamente que esto es así y por esa razón consideran inviable una respuesta positiva en ese sentido y mucho menos en el tránsito político que hay de YCRT como empresa del Estado a la nueva figura de la carboeléctrica, donde, además, se prevé un achique de personal.

Esta es una de las principales razones por las cuales Vidal, quien no tiene decisión política y muchos menos el Interventor de YCRT, no dan respuestas a los pedidos de los jubilados que viene desde hace mucho tiempo, inclusive durante el gobierno kirchnerista y nunca consideraron posible que tal pedido se pudiera instrumentar en el ámbito del ente previsional nacional que solo paga las jubilaciones establecidas por ley.“Los jubilados y quienes se jubilan en YCRT quieren que se formalice y quede en firme como obligación para el Anses, cubrir la diferencia hasta el 82% móvil antes que cambie definitivamente de mano la empresa, pero eso no ocurrirá y muchos menos en camino a la semi-privatización del yacimiento y menos aún durante el gobierno de Milei, que no lo va a aprobar, bajo ningún punto de vista”, le confiaron las fuentes a esta Agencia. (Agencia OPI Santa Cruz)