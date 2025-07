Lula confirmó que buscará la reelección en 2026 si su salud se lo permite

- Publicidad -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó este viernes su intención de competir por un nuevo mandato en las elecciones de 2026, siempre que su estado de salud se lo permita. Durante un acto público realizado en el municipio de Missão Velha, en el estado de Ceará, donde encabezó el anuncio de nuevas inversiones para la construcción de la línea ferroviaria Transnordestina, el mandatario afirmó que no permitirá que el país regrese a manos de sectores que, según él, “casi lo destruyeron”.

En su discurso, Lula, de 78 años, evitó nombrar explícitamente al expresidente Jair Bolsonaro, pero sus declaraciones llegaron pocas horas después de que el Supremo Tribunal Federal ordenara nuevas restricciones contra el exmandatario en el marco de la causa por intento de golpe de Estado. Las medidas incluyen arresto domiciliario nocturno, uso de tobillera electrónica y prohibición de utilizar redes sociales o mantener contacto con algunos de sus allegados.

“Voy a cumplir 80 años. Pero si me mantengo tan sano y con la energía que tengo hoy, tengan la seguridad de que volveré a ser candidato para ganar las elecciones en este país”, expresó el presidente brasileño ante una multitud. También remarcó: “No voy a entregar este país de vuelta a esta banda de lunáticos que casi lo destruyó. Ellos no volverán, no porque Lula no quiera, sino porque el pueblo no va a permitir que regresen”.

El anuncio reaviva el escenario político de cara al próximo ciclo electoral, en un contexto marcado por la tensión institucional y judicial que rodea a Bolsonaro, actualmente inhabilitado para ejercer cargos públicos. Lula da Silva, líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT), ya ejerció la presidencia en dos periodos consecutivos entre 2003 y 2010, y volvió al poder tras imponerse en las elecciones de 2022, en una de las contiendas más polarizadas de la historia reciente de Brasil. Su tercer mandato finalizará el 31 de diciembre de 2026.

En medio de este clima, Lula también se refirió a las recientes amenazas del expresidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió con imponer aranceles de hasta el 50% a productos brasileños en apoyo a Bolsonaro. El mandatario brasileño calificó esa postura como un “chantaje inaceptable” y defendió la soberanía económica del país, en una señal de que la disputa política local comienza a tener también un impacto en las relaciones internacionales. (Agencia OPI Santa Cruz)