Retomaron trabajos de refacción y mantenimiento en escuelas

(OPI TdF) – El gobierno de Tierra del Fuego retomó las tareas de mantenimiento en general, limpieza de sistemas de calefacción, impermeabilización de techos, pintura, arreglos de sanitarios y recambio de luminarias en el receso invernal.

La secretaria de Infraestructura Escolar, Victoria Castro afirmó que “son tareas diarias de mantenimiento, que no tienen relación específica con el funcionamiento de los establecimientos educativos, si no con aprovechar este tiempo que no hay presencia en las escuelas y nos permiten avanzar con estos trabajos”.

“Son trabajos preventivos en calderas, limpiezas de ductos, también estamos trabajando con seguridad e higiene, luces de emergencia y desinsectaciones”, añadió Castro.

La funcionaria sostuvo que “aprovechamos este período sin actividades para avanzar con obras que son necesarias para la seguridad y comodidad de estudiantes y docentes”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)