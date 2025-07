Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos piden al Gobierno nacional el fin de las retenciones agropecuarias

- Publicidad -

Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Córdoba, Martín Llaryora; y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se reunieron este miércoles en la ciudad de Córdoba en el marco de la XIX Reunión Institucional de la Región Centro, donde reclamaron al Gobierno nacional mayor federalismo y el fin de las retenciones al sector agropecuario. El encuentro se desarrolló en el Centro Cívico de la capital provincial bajo el lema “Región Centro, donde late el federalismo argentino” y reunió a funcionarios provinciales, legisladores y representantes de la sociedad civil.

Durante su exposición, Pullaro remarcó la necesidad de una coordinación nacional en materia educativa, y advirtió que sin un sistema educativo sólido y moderno, el país no podrá desarrollarse. También instó a debatir una política de seguridad pública conjunta entre provincias, con articulación entre fuerzas policiales y ministerios públicos. Además, planteó la necesidad de evaluar el impacto de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo, al tiempo que defendió el reclamo del sector agropecuario, especialmente de los jóvenes productores. “Sentimos que desde el Gobierno nacional se insiste en meterle la mano al campo. Por eso, pedimos que se terminen las retenciones, no queremos una rebaja ni un recorte temporal. Esos recursos se los lleva la Nación y no vuelven en rutas, energía ni servicios”, afirmó.

En la misma línea, el cordobés Martín Llaryora destacó la cooperación entre los tres gobernadores, más allá de las diferencias partidarias. “Si en la Capital y en el país imitaran esto, nos iría mucho mejor”, sostuvo. Llaryora afirmó que la Región Centro adquiere un nuevo impulso frente a un Gobierno nacional que, según dijo, “se desentiende de muchas cuestiones” esenciales para las provincias. Anunció además que el bloque contará con órganos ejecutivos permanentes, para agilizar la toma de decisiones y trabajar en políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los habitantes de la región.

Por su parte, el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio apeló a los valores compartidos de la región: el trabajo, el esfuerzo y el mérito. “Si el desarrollo del país se basara en estos principios, la Argentina sería distinta”, expresó, y agregó que el futuro del país está en el apoyo al campo, al que definió como un motor económico estratégico. (Agencia OPI Santa Cruz)