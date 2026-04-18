Fue detenido tras atropellar alcoholizado a dos adolescentes en Puerto Madryn

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(OPI Chubut) – Un hombre fue detenido el jueves a la noche tras haber atropellado con una camioneta a dos adolescentes en el barrio Alta Tensión de Puerto Madryn y tras haber huido del lugar fue encontrado por una patrulla de la policía de Chubut, donde se constató que manejaba alcoholizado.

El incidente ocurrió cerca de las 23.30 del jueves cuando dos jóvenes de 13 y 17 años que transitaban en la intersección de Libertado y Das Neves fueron embestidos por una camioneta Chevrolet S10 y el conductor decidió continuar su marcha, mientras los heridos con asistencia de vecinos del lugar avisaron a la policía.

A los pocos minutos, un patrullaje por la zona divisó la camioneta y se detuvo al conductor quien dio positivo de alcoholemia con 2,36g/l de alcohol en sangre.

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En tanto, el joven de 17 años fue trasladado al Hospital Isola donde se constató que presenta traumatismo craneoencefálico, producto del siniestro.

La investigación judicial deberá determinar cómo ocurrió el hecho y establecer las responsabilidades del conductor de quien no trascendieron detalles. (Agencia OPI Chubut)