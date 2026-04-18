Educación presentó una guía de cuidado en las escuelas

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El Consejo Provincial de Educación presentó este viernes una guía para el cuidado para la intervención ante casos de violencia o vulneración de derechos que se presenten en las escuelas de Santa Cruz.

La guía es un documento integral que implica para los docentes y equipos directivos el conocimiento de los protocolos de intervención inmediata donde se brindan las herramientas para garantizar que la comunidad educativa y el Estado provincial brinden respuestas coordinadas en la gestión de conflictos.

Este trabajo que se articuló entre diferentes instituciones del Estado provincial “redefine el abordaje de situaciones complejas dentro de las aulas”.

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La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido señaló que “esta herramienta no es el resultado de un trabajo aislado, sino de una construcción participativa con las carteras de Desarrollo Social, Salud, Seguridad y Justicia, orientada a que el docente sepa exactamente cómo y con quién articular ante episodios de violencia o bullying”.

“Son herramientas que tendrá el docente para saber cómo actuar ante determinada situación y de qué manera tiene que articular”, destacó la funcionaria.

“No se puede pensar en una intervención en una institución educativa por parte de docentes y de auxiliares si no se convoca a las familias” aseveró al tiempo que indicó que se busca evitar “la invisibilización de los conflictos y abordarlos mediante protocolos claros que involucren a todos los sectores sociales y organismos de protección de derechos como la SENAF”. (Agencia OPI Santa Cruz)